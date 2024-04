Laura Di Marco: “Milei, ¿nueva era liberal o paréntesis?”

Escuchar

Vos te preguntarás: ¿Cristina de nuevo? Este discurso es de diciembre de 2012, pero está hablando de ahora. Te pongo el contexto: su propio gobierno estaba sufriendo saqueos. ¿Qué dice en este discurso, que es muy importante?

Cristina Kirchner admite que hay un “manual de operaciones” del propio peronismo para sacar a gobiernos no peronistas del poder y que ese “manual” le fue aplicado tanto a Alfonsín como a De la Rúa.

¿Y a Milei? A Milei le está pasando lo mismo. A 100 días del nuevo gobierno, el peronismo vuelve a la carga con aquel “manual de operaciones” denunciado por la propia Cristina Kirchner.

Venimos de una semana de tomas de edificios públicos y de un paro de ATE por los despidos en un Estado al que los Kirchner hicieron entrar a más de 1 millón de personas, muchas de ellas militantes, que entraron sin concurso. A 100 días de haber asumido, los abogados de Cristina le están buscando la vuelta para sacarlo del poder con un juicio político.

A 100 días de gobierno Milei no pudo sacar ni una sola ley. Pablo Moyano amenazó con un paro nacional para este lunes, si no se oficializan los acuerdos salariales de Camioneros. Pero, ¿cómo? ¿Nuestros sindicalistas no estaban “criogenizados”? Mirá:

La CGT analiza un gran paro general para el 1 de mayo. Daniel Catalano, de ATE Capital, está pidiendo un paro intergaláctico. Parece que de chico se vio todas de la Guerra de las Galaxias. Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja que iba a renunciar si ganaba Milei pero que quedó, le pidió a la CGT que convoque a un paro de 24, 48 ó 72 horas.

Por eso, una de las grandes preguntas de la política es: ¿Milei puede construir una nueva era, un país liberal, o solo es un paréntesis entre él y la casta? ¿O entre él y dos peronismos, como le pasó a Macri?

Mirá el mercado laboral que defienden estos ejemplares que parecen reliquias de la segunda guerra mundial. Mirá lo que pasó en la última década: el empleo privado creció un 2%, mientras que el empleo público un 33%, y los trabajadores independientes: 30%, o sea las changas. Misterios argentinos.

En el peor momento del ajuste, el apoyo a Milei subió en marzo con respecto a febrero, aunque su imagen negativa es más alta que la positiva. Pero subió en marzo, el mes que se suponía que iba a ser crítico. Es decir, que Milei eligió bien a sus enemigos: la casta y la inflación.

El viernes el ministro Nicolás Caputo dijo que la inflación de marzo podría ser del 10 por ciento, aunque las consultoras privadas hablan de un 12 o 13 por ciento, según el profe Juan Carlos De Pablo, uno de los economistas que come a menudo con Milei en Olivos.

Sebastián Fernández Spedale, director de la consultora Fixer, dice que Milei tiene crédito social y que hay un sentimiento de paciencia. El 54% sostiene que Milei va a bajar la inflación, dice el nuevo informe de Fixer, y que hay que darle entre al menos 6 meses y un año para lograrlo.

En una palabra, la gente lo sigue bancando a pesar de que no llega a fin de mes.

Te quiero contar breve otro costado de la base China en Neuquén (Guelar), que fue noticia esta semana. Porque en esta trama se mezclan dos cosas: el cuento chino de Kirchner los US$20.000.000 de China que nunca llegaron

Y el giro geopolítico que da la Argentina, después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando Cristina se radicaliza y se vuelca hacia el eje Venezuela, China, Rusia. Ese giro empieza en julio de 2013 con un crimen: el asesinato de un espía, Pedro “Lauchón” Viale, la mano derecha de Jaime Stiuso, entonces el hombre fuerte de los servicios de inteligencia argentinos.

Stiuso, junto con Nisman, investigaban a Hezbollah y a Irán, como autores materiales del atentado contra la Amia. Es entonces cuando le piden a Stiuso que deje de investigar a Irán -el kirchnerismo había cambiado de aliados-, jubilan al espía y doce días después el fiscal Nisman aparece con un tiro en la cabeza en su baño.

¿Cuánto de la base aeroespacial China, creada en 2014 y que Estados Unidos asegura que tiene fines militares, tiene que ver con aquel giro en las alianzas internacionales que tejió Cristina después de la muerte de Néstor?

Hoy el péndulo volvió a girar. Milei viajó esta semana a Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Alberto Fernández se indignó en un tuit. “El Presidente argentino, hablando de “expansiones territoriales”, disfrazado de militar junto a una autoridad del ejército de Estados Unidos, nos llena de vergüenza como Nación”, escribió.

Justo que él que tuvo que exiliarse -primer presidente que, en democracia, tiene que dejar el país- porque no podría caminar por la calle.

