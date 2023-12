escuchar

Este domingo arranca una nueva era en la Argentina. La de un presidente libertario con poco poder territorial, pero con una narrativa muy potente. Tan potente que logró hacerle entender a la sociedad, sobre todo a los sectores de menos ingresos, qué es un ajuste, que vienen por lo menos seis meses muy difíciles donde van a aumentar los precios y por qué es necesario este proceso doloroso para que la Argentina salga adelante. Después si la gente lo aguanta, es otro tema.

Muchas preguntas sobre el nuevo Presidente, pero una de ellas es: ¿Viene a inaugurar una nueva era? ¿Es un paréntesis entre dos peronismos? ¿Cómo viene sucediendo en la Argentina con los gobiernos no peronistas? o ¿Es un nuevo peronismo?

Este sábado le hice esta pregunta a Andrés Malamud en la radio y esto me dijo: “Milei si tiene algo claro es que no puedo gobernar con lo que tiene. Cero gobernadores, 10% de la Cámara de Senadores, 15% de la de Diputados. Su primera alianza fue con Macri, pero con lo que tiene Macri en las cámaras, no tiene para evitar un juicio político cuando su popularidad caiga como consecuencia del ajuste. Necesita ampliar esa alianza y solo la puede ampliar para el lado del peronismo”.

Una primera conclusión: Milei es mucho mejor presidente electo que candidato. Lo que mostró en estos días es pragmatismo, flexibilidad, un rasgo que no le conocíamos. ¿Cómo reaccionará Macri, al ver que Milei se recuesta sobre el peronismo no kirchnerista y no sobre él?

Esta semana Macri hizo este tuit, donde ubicó las incorporaciones de Patricia Bullrich, Luis Caputo y Luis Petri como un “compromiso personal” para la nueva etapa. Traducido: no es el Pro el que se integra al mundo libertario sino individualidades y que se integran en un primer tiempo, como fusibles. Eso dice Macri.

Macri está molesto porque fue padrino del acuerdo con Milei, pero no es padrino del gobierno de Milei. Las redes lo mostraron este movimiento con humor.

Tenés que tener en cuenta que Milei asume con una estructura política muy débil. Este esquema te explica por qué mañana no le va a hablar a la “casta” en la Asamblea Legislativa, aunque esté haciendo acuerdos con la casta, sino a la gente.

Son gestos simbólicos de los que, se espera, Milei tenga para estos meses donde no va a haber plata. Si no hay plata, al menos que haya símbolos de que privilegia a la gente, sus votantes, y que castiga a la “oligarquía” política. El país que hereda Milei, es escalofriante.

Justamente este sábado hablaba con Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, a mi juicio el investigador más serio, objetivo y prestigioso en la medición de la pobreza y me decía: “hay que desacoplar el 45 por ciento de pobres que arrojó la última medición”.

Un 30% es pobreza sistémica. Pero el otro 15% es clase media baja que se fue a la pobreza en la última década y que se puede recuperar con una macroeconomía sana.

Esos nuevos pobres -muchos de ellos votantes de Milei- quieren autonomía, libertad y detestan a los Belliboni de la vida. Los movimientos sociales le preparan a Milei su primera marcha para el 20 de diciembre, a 10 días de asumir.

Pero yo te pregunto, a contramano de la preocupación de todo el mundo: ¿tendrán legitimidad, prestigio, los Belliboni, los Grabois de la vida frente a una sociedad que cambió? Es una pregunta. ¿Y cómo puede hacer Milei para asegurarse la gobernabilidad?

Una alianza con un sector del peronismo no kirchnerista, a través de Guillermo Francos, su ministro del Interior. El primero en subirse el motorhome es Juan Schiaretti. Milei arrasó en su provincia. Otro integrante es Domingo Cavallo.

Schiaretti y Domingo Cavallo están presentes en el gobierno de Javier Milei a través de distintos funcionarios, que les responden. Daniel Tillard, que va a presidir el Banco Nación y Osvaldo Giordano, que estará a cargo de Anses, antes fueron funcionarios de Schiaretti.

Daniel Tillard sería el elegido para comandar el Banco Nación.

Otros tripulantes del motorhome. Peronistas no kirchneristas. Marco Lavagna sigue en el Indec, Daniel Scioli como embajador en Brasil y Flavia Royón, hasta ahora funcionaria de Massa, también se queda en la secretaría de Energía.

Milei arrasó en el interior del país, más que en CABA y en la provincia de Buenos Aires, por eso Guillermo Francos negocia con gobernadores peronistas. Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, también se subió al motorhome. Es otro ejemplo

Sáenz fue aliado de Massa. Flavia Royón responde también al gobernador salteño y al grupo del banquero Jorge Brito. Acá se deja ver una parte del nuevo esquema de poder con el que te vas a encontrar a partir del lunes.

Según cuenta Carlos Pagni esta semana en LA NACION: Sáenz está armando con los gobernadores Alberto Weretilneck, de Río Negro; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; y Rolando Figueroa, de Neuquén un bloque autónomo en el Congreso que sería funcional a Milei.

Este es el acuerdo pragmático que viene negociando Guillermo. Francos, que en los noventa, igual que Schiaretti, trabajó con Domingo Cavallo. Mientras tanto, se termina una era porque el viernes fue el último día de Alberto Fernández en el poder y dio una cadena nacional explicando sus hitos. Mirá sus hitos: