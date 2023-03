Luis Lacalle Pou: “Es una locura pensar una moneda común para el Mercosur”

escuchar

Este miércoles en +Realidad (LN+), Jonatan Viale entrevistó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien entre otras cosas habló de la baja de impuestos que encaró su gobierno, de la estrategia que aplica su país para tener la inflación controlada y sobre la posibilidad de una moneda común en el Mercosur. Sobre este último aspecto fue contundente: “Es una locura”.

Al consultársele sobre la idea de una moneda común en el Mercosur, Lacalle Pou fue tajante. “No es posible la idea de una moneda común. Es una locura. Podríamos llegar a tener, en los bancos centrales, una banda de flotación. Imaginate lo lejos que estamos. Estaríamos tranquilos si pudiéramos decir: ‘Estos son los pisos y techos de nuestras monedas’. Yo dormiría más tranquilo”, apuntó.

Mientras tanto, sobre la baja de impuestos que encaró su Gobierno recientemente, señaló: “Yo prefiero más plata en los bolsillos de la gente que del Estado”. El presidente uruguayo explicó el detrás de escena de esta decisión: “El año pasado, en la rendición de cuentas, con la ministra de Economía acordamos que si crecíamos más de 3,8% lo volcábamos a la baja de impuestos. Eso pasó. Y hoy tenemos cierta holgura para devolverle a la gente que paga impuestos”.

En el desarrollo de su explicación sobre la reducción impositiva, Lacalle Pou justificó: “Va a generar un efecto virtuoso. Porque esta gente que va a recibir este descuento vía deducciones, además de las empresas, que les vamos a bajar los impuestos a las mini pymes; y lo que van a hacer es distribuirlo, gastarlo en el barrio. Esto genera un efecto económico, no solo en le bolsillo de esa persona, sino en los comercios y en los lugares donde esa persona suele tener su economía doméstica”.

Por su parte, el conductor le consultó sobre una “doble vara” regional a la hora de condenar -o no- situaciones que se viven en otros países. “¿Por qué hay una doble vara?”, preguntó Jony Viale, a lo que el presidente uruguayo respondió: “¿Por qué? No sé. Pero hay un fenómeno mundial, que los líderes del mundo le ponen un cristal a la democracia y eso es su ideología. Yo puedo estar más cerca o lejos de Lula, pero no nos tiembla el pulso para condenar lo que pasó en el Congreso de EEUU, o en el de Brasil... o en Cuba, Nicaragua o Venezuela”.

