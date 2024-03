Luis Majul: “Milei, Caputo y Bullrich: los halcones no se rinden”

Escuchar

Contra todos los pronósticos de los analistas clásicos, incluido el del delirante de Pepe Albistur quien, pochoclo en mano, pareció apostar a la caída del gobierno, los números de adhesión a Javier Milei, en el medio de la Semana Santa, siguen muy altos. Demasiado, teniendo en cuenta el inédito ajuste que impulsa desde que asumió.

En el escritorio del Presidente hay un trabajo de simulación de la consultora Aresco. Estima que, si la segunda vuelta se hubiera celebrado hoy, Milei habría ganado ya no con el 56, sino con casi el 58 por ciento de los votos.

El presidente trabaja el fin de semana extralargo en la Quinta de Olivos. Mantiene su optimismo intacto. Se envía mensajes cada cinco minutos con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos tienen la expectativa de que la inflación de marzo termine más cerca de 10 que de 13, consolidando una tendencia hacia la baja, cuya progresión en detalle es la siguiente:

-Diciembre de 2023, 25.5%

-Enero de 2024, 20.6%

-Febrero 13.2%

-¿Marzo? ¿Entre el 10 y el 12%?

Junto con la desaceleración del aumento de los precios que, la consultora Fixer acaba de terminar un trabajo sobre humor social. Estos son los principales datos:

-El 54% sostiene que Milei va a seguir bajando la inflación.

-El 45% considera que la situación económica mejorará en los próximos dos años.

-La imagen negativa de Milei baja un punto con respecto a febrero.

-La positiva sube 3 puntos, de 45 a 48%.

Estos números podrían responder a la duda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana declaró: “Todavía no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo”.

Quizá sería más práctico que le enviaran el videíto de Ofelia Fernández, quien reconoció que la mayoría de los argentinos “odiaban” al kirchnerismo y sus franquiciados más de lo que ellos mismos habían “calculado”.

Lo que no explicó en detalle Ofelia es porqué ganó el rey de la motosierra y la licuadora. Quizá sea útil repasar los últimos datos de pobreza que el gobierno que ella integró ayudó a conseguir:

Alberto, Cristina y Massa dejaron al país con casi 20 millones de pobres

Solo durante los últimos cuatro años generaron 3 millones y medio de nuevos pobres

La provincia de Buenos Aires que desgobierna Axel Kicillof tiene más de 6 millones de pobres

Seis de cada 10 chicos de 0 a 14 años son pobres

La indigencia trepó a casi el 12%, el nivel más alto desde 2016, el año en que se restituyó el índice de pobreza, después de que Kicillof se negara a publicarlo con el argumento de que era “estigmatizante”

Para que se entienda bien: la gente votó a Milei para escapar del peor gobierno de la historia reciente de la República Argentina. Huyó del kirchnerismo como esa familia estadounidense que escapó del tsunami, en The Impossible.

Pero además, en estos 112 días, Milei aprovechó las sugerencias del expresidente Mauricio Macri, quien le recordó su pecado original más grande: el de ocultar a los argentinos la magnitud de la terrible herencia que había recibido. Así, en apenas tres meses, se pusieron sobre la mesa, entre otros casos:

El escándalo de los fondos fiduciarios, que nos habría costado a los argentinos entre 10 mil y 20 mil millones de dólares.

El de la intermediación en las pólizas de seguros de los amigos de Alberto Fernández.

La creación de 12 nuevas cooperativas cada 24 horas para facilitar negocios y negociados de los amigos.

El descontrol de la multimillonaria caja del PAMI manejada por la dirigente de La Cámpora, Luana Volnovich.

El negociado de las indemnizaciones truchas para familiares de los desaparecidos.

La falta de control que permitió dueños de colectivos del AMBA cobraran subsidios indebidos por 6 millones de dólares mensuales.

El multimillonario negocio de la pobreza llave en mano que le entregaron, entre otros, a Emilio Pérsico y Juan Grabois, con el certificado de impunidad extendido por Cristina y Máximo Kirchner.

Los kirchneristas parecen un poco desorientados. De hecho, al mismo Máximo Kirchner, se le escapó un impensado elogio al presidente, al reconocer: “Por lo menos lleva adelante lo que dice”.

Milei ahora sostiene que, cuando culmine el proceso de racionalización, sacará del Estado 77 mil agentes. En la oficina de la presidencia afirman que ya cesantearon a 15 mil, dentro de tres meses se caerán los contratos de otros 15 mil y entre fin de año y principio del año que viene se llegará a los 77 mil.

Mientras tanto, los sindicalistas de ATE amenazan con tomar ministerios, incluido el de Defensa, el próximo miércoles 3 de abril.

Pero el Presidente, este fin de semana, le dijo a un ministro que le preguntó como pensaba reaccionar. “Que hagan todos los paros que quieran. El día les será descontado. Y tomar ministerios es un delito. Además, en algún momento se van a cansar. En cambio nosotros no nos vamos a mover del rumbo que nos fijamos”.

Lo mismo le dijo Milei este fin de semana al ministro Guillermo Francos sobre el avance de las negociaciones por la ley óbnibus y el capítulo fiscal. “Vamos a aceptar cualquier propuesta que no incluya poner en peligro la meta del déficit fiscal cero. Todo lo demás lo vamos a rechazar”.

Cada vez que alguien lo intenta convencer en ceder algo para que salgan las leyes, Milei saca de bolsillo de su pantalón las encuestas que demuestran para que lo eligieron. Y repite: “Primero, nos eligieron para bajar la inflación. Después para combatir la inseguridad y el narcotráfico”.

La detención del presunto asesino del playero Bruno Bussanich, quien no tendría más de 15 años, hizo reaccionar al presidente de manera inmediata.

El incondicional apoyo a Patricia Bullrich y su política de seguridad y la instrucción al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para que presente un nuevo proyecto de baja de imputabilidad apuntan en la misma dirección.

En las últimas horas, Cúneo lo estaba terminando de redactar, para presentarlo en el Parlamento.

Cúneo también trabaja para que el Senado apruebe con los dos tercios de los votos las incorporaciones en la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. De hecho, le recomendó a Lijo no salir a responder las acusaciones sobre fallos controvertidos y presunto enriquecimiento ilícito que le viene haciendo parte de la oposición. Es más: le aconsejó que se reserve el derecho de hacerlo ante el Senado, cuando tenga que defender su postulación.

Cúneo está seguro de que el pliego de Lijo se aprobará, con el apoyo de los senadores peronistas.

Incluso el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti también considera que Lijo tendría el apoyo para ingresar a la Corte.

¿Hubo un acuerdo secreto entre Milei y Cristina Kirchner?

Afirma el presidente: “Nunca me reuní ni hablé con Cristina. La vi una sola vez en mi vida, en el acto de mi asunción. Ella, en un momento, me pidió que me pusiera a su izquierda y yo le le quise hacer un chiste… “¿No le parece demasiado?” Me dio la impresión de que no le gustó. Después me preguntó por el bastón de mando. Y no la vi mas”.

¿Qué pasó entonces? Todo indica que Milei, sin consultar a la exvicepresidente condenada, “compró” la propuesta de Ricardo Lorenzetti.

Una jugada para evitar que “la neutralidad” de la actual Corte, integrada por el propio Lorenzetti, Horacio Rosatti, su presidente, Carlos Rosenkranz y Juan Carlos Maqueda, le impida consolidar el nuevo proyecto liberal libertario que propone para la Argentina.

Es decir, lo mismo que pretenden hacer todos los presidentes del mundo, con mayor o menor éxito. Como Donald Trump o Joe Biden, los candidatos que ahora mismo se disputan la posibilidad de volver a gobernar los Estados Unidos.