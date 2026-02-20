María Celeste Ponce denunció que fue agredida en los pasillos del Congreso por una asesora de la diputada Zaracho

La diputada libertaria María Celeste Ponce denunció este viernes que durante la sesión de este jueves fue agredida por Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, y su asesora. El presunto hecho de violencia habría ocurrido tras la tensa jornada legislativa en la que se aprobó la reforma laboral, en la cual La Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano por incidentes.

“Fue cuando terminó la sesión, alrededor de las 2. Yo generalmente me voy por la salida principal. Ahí me increpó con otras persona más que creo que era su asesora y me dijo que yo en redes sociales había hablado de sus estudios, pero yo no soy de hacer ese tipo de comentarios”, expresó la diputada en LN+.

En tanto, continuó: “Luego me volvió a increpar en la bajada de la escalera y ahí su asesora me pegó un pechón. Yo iba con tacos y me podría haber caído. Por eso solicité los videos, para avanzar con la denuncia”.

🔷 Celeste Ponce denuncia agresión de una asesora de Zaracho



La diputada de LLA contó que fue increpada y luego la colaboradora de la legisladora K le "pegó un empujón" cuando bajaba las escaleras, una vez finalizada la sesión.



📌 En +Verdad con @trebuquero pic.twitter.com/rbhGTk2lTv — La Nación Más (@lanacionmas) February 21, 2026

Ponce aseguró que pidió las cámaras del recinto para documentar los hechos en la denuncia que realizará y le respondieron que a más tardar el lunes le iban a dar una respuesta. Asimismo, arremetió nuevamente: “Las dos me increparon, pero la que me pegó un pechón fue su asesora. Es vergonzoso ese trato. Está pésimo desde cualquier lado que pase”.

La denuncia del ataque la notificó minutos antes la diputada Lilia Lemoine, en el mismo canal, que contó que su bloque estaba investigando una presunta agresión de una asesora de Zaracho a Ponce. “La siguieron y la pecheraron en una escalera. Se podría haber caído”.

A su vez, se sumó Silvana Giudici que comentó que este viernes habló con Ponce y anticipó que su bloque está buscando todos los elementos necesarios para radicar la denuncia. “Yo no quiero puntualizar en una diputada, todos estaban así. Todos salieron sacados”, afirmó y remató: “A veces, lo que se ve en los pasillos es más grave que lo que se ve en el recinto. Creen que nos van a asustar, pero no”.

Este jueves hubo una caótica sesión en Diputados Marcos Brindicci

El presunto incidente ocurrió tras una caótica sesión en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó con 135 votos la reforma laboral. La tensión en el recinto se mantuvo alta durante toda la jornada, que estuvo marcada por cortes de micrófonos, intentos de levantamiento de la sesión y fuertes cruces, entre otros acontecimientos.

La diputada Florencia Carignano, por su parte, fue la protagonista de uno de los momentos más controvertidos de la sesión: desconectó unos micrófonos de una consola, a fines de interrumpir el debate por la reforma laboral. El hecho generó la reacción de los parlamentarios libertarios, entre ellos Lemoine, que le gritó: “Estás loca”.

En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza presentó este viernes un proyecto legislativo para facultar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a efectuar una denuncia penal contra la legisladora y anticipó que pedirá su expulsión. “Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, expresó en un comunicado, donde acusó a Carignano de haber realizado “actos de sabotaje ilegales”.