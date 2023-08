María Eugenia Vidal se refirió a la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y habló del rol de Mauricio Macri

escuchar

María Eugenia Vidal se refirió a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a menos de una semana de las PASO y habló de un “falso” debate entre liderazgo y firmeza que atravesó la campaña. En LN+, la dirigente abogó por la unidad y afirmó que la palabra de Mauricio Macri debe ser considerada en un eventual gobierno opositor.

“ Hay una falsa dinámica entre diálogo y firmeza ”, aseguró Vidal en declaraciones a Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni. “ Ni todo el tiempo es conflicto, ni todo el tiempo es diálogo. Tenés que saber cuándo y qué elegir”, amplió.

La actual diputada por la ciudad de Buenos Aires elogió en reiteradas oportunidades a Horacio Rodríguez Larreta, a quien le manifestó su voto la semana pasada como precandidato presidencial. Aseguró que el jefe de gobierno porteño reúne esa condición de saber en qué momento dialogar y en cuáles tener una actitud más firme.

“Hay que construir mayorías sociales que sostengan el cambio. Horacio ha demostrado una capacidad de articular y generar consensos”, sostuvo Vidal.

La exgobernadora bonaerense hizo referencia implícitamente las posiciones que se expusieron en la campaña, en la que Patricia Bullrich buscó mostrarse más “dura” para la ejecución de los cambios a llevar adelante, a diferencia de Rodríguez Larreta que exhibió una actitud moderada. No en vano a los que se alinean detrás de la primera se los conoce como “halcones”, y a quienes se referencian en el jefe de gobierno porteño “palomas”.

Sin menciones a Patricia Bullrich, Vidal destacó la decisión de Rodríguez Larreta de abrir las escuelas en el inicio de 2021, pese a la negativa del gobierno nacional que resistía la medida en medio de la pandemia.

“No dudo de que todos en Juntos por el Cambio, queremos cambiar, pero de lo que se trata es de que esto trascienda un proyecto político personal y un mandato”, añadió. “La pobreza se va a empezar a reducir de verdad cuando se evite la siguiente crisis, que siempre afecta a los que menos tienen”, consignó.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Chubut, tras el triunfo del gobernador electo Ignacio Torres Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Acto seguido, elogió la preparación y las figuras que rodean al jefe de gobierno. “La única manera de cortar la brecha entre política y ciudadanía, para mí es la experiencia, son los hechos. Nadie pueda pensar que a la Argentina la va a transformar una persona por más brillante que sea. Necesita un equipo, y una preparación”, sostuvo.

Y amplió: “Lo he visto a Horacio, que es economista, que estudió en Harvard, reunirse durante tres años cada quince días con Hernán Lacunza y decenas de economistas para preparar su programa económico. Lo he visto estudiando historia económica argentina para entender qué no funcionó de cada plan”.

No obstante, insistió en la unidad. “Más que la foto es la película lo importante el 13 de agosto. Que estemos juntos, con equipos integrados desde el lunes siguiente a la mañana y en los siguientes días”, sumó.

Macri

Vidal se tomó unos momentos para analizar el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y cruzó algunas críticas contra su gestión. “No creo que a Mauricio le haya faltado ni coraje, ni vocación de cambio. Esos cuatro años fueron un permanente trabajo de cambiar”, opinó.

La actual diputada por la Ciudad sopesó las condiciones en las que gobernó el fundador de Pro e hizo mención a su falta de apoyo en las provincias y en el Congreso. “No es lo mismo gobernar con 87 diputados, que con 116 o 120. Tampoco es lo mismo hacerlo con 15 senadores, que con mayoría en el Senado. O con 5 gobernadores en vez de 10″, indicó.

Vidal dijo que la palabra de Macri debería ser tenida en cuenta en un gobierno opositor. Fabián Marelli

Hacia delante, no ve que el expresidente se retire completamente de la política. Incluso, sostuvo que Juntos por el Cambio debe escuchar su opinión en caso que la coalición se imponga en las próximas elecciones. “ Me parece difícil imaginarme un gobierno de Juntos por el Cambio sin tener en cuenta la opinión de Mauricio” , aseguró.

No obstante, aclaró: “Ahora, el que es presidente obviamente decide. Define gabinete y políticas con el cuidado de representar al conjunto, a la gente”.

De esa misma manera, la exgobernadora señaló que Macri va a seguir siendo un actor de la política, al igual que -estimó- Cristina Kirchner. “La legitimidad te la da la gente, lo que construís, y la influencia”, aseveró.

Escenarios

Vidal consideró poco probable que la fuerza política que gane la elección nacional no se imponga al mismo tiempo en la provincia de Buenos Aires. Esto, a raíz de las versiones que sugieren que la oposición podría llegar a la Casa Rosada, pero perder en territorio bonaerense donde Axel Kicillof busca reelegir.

“Me parece muy difícil que lleguemos a ese escenario”, afirmó. Recordó que esa situación solo se dio, desde el regreso de la democracia, en 1999 con Carlos Ruckauf que llevaba su boleta como gobernador pegada a la de dos candidatos: Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo. “Salvo esa elección, en todas las elecciones, quien ganó la elección, ganó la provincia”, sostuvo.

Vidal se mostró confiada en la performance de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, consideró “difícil” que pueda haber mucho “corte de boleta” entre las categorías de presidente y gobernador, “sobre todo en una elección muy compleja”. La dirigente opinó que la ciudadanía se inclina por un candidato a gobernador en función del postulante presidencial. “Al elegir presidente, elijo gobernador”, sostuvo.

Por otro lado, evitó hablar de su futuro en caso que un dirigente de Juntos por el Cambio ingrese a la Casa Rosada a fin de año. “Así como no especulé y no me presenté como candidata a presidenta, no voy a especular desde el 10 de diciembre. Voy a estar donde haga falta” , indicó.

La realidad social

“Cada vez que vamos acumulando nuevos pobres se hace más difícil volver atrás. El primer desafío es la urgencia de detener este proceso, y lo primero que hay que hacer es parar la inflación, porque es el mayor enemigo de la pobreza. No hay gobierno que se pueda decir progresista si no combate la inflación”, analizó.

Según Vidal, el gobierno de Alberto Fernández “agravó insensiblemente” la pobreza y sostuvo que para que haya un cambio profundo, se debe reforzar la educación en las escuelas. “La mitad de la población promedio hoy termina la primaria y no comprende un texto. En los pobres ese número, de acuerdo a algunos estudios, puede llegar al 60%. Los estás condenando”. Y analizó: “Hoy tenés título secundario, pero no tenés trabajo y si tenés trabajo, podés ser pobre. Por eso, entiendo la desesperanza, la desilusión y por qué mucha gente no quiere ir a votar”.

“Hay muchos nuevos pobres que no tienen historia de pobreza, pero que este gobierno castigó y los obligó a modificar su nivel de vida, que ya no pueden comprar un asado porque su realidad no se las permite. En la ciudad de Buenos Aires se hizo mucho de lo estructural contra la pobreza”, argumentó.

Pobreza en Quilmes, trabajo de los carreros en distintos barrios del distrito. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En esa línea, rechazó que el kirchnerismo sea la única fuerza que pueda representar a los sectores más vulnerables y puso como ejemplo las elecciones ganadas en el sur de la ciudad y los últimos resultados en territorio bonaerense. “No es verdad que en los barrios pobres no existen otras alternativas. Ganamos tres de las últimas cuatro elecciones en la provincia de Buenos Aires”, indicó.

En esa línea, la exgobernadora pidió a la población a que vaya a votar, incluso si no se siente representada por ningún candidato. “El domingo que viene se define lo que empieza a pasar los próximos cuatro años, si no vas alguien va a definir por vos”, dijo. Y enfatizó: “Estoy convencida de que ninguna madre pobre quiere resignar el futuro de sus hijos, contra eso no hay bolsón, no hay plan, no hay nada. Nadie te entrega el futuro de su hijo por un bolsón. No por lo menos las personas que yo conocí recorriendo los barrios, como lo hago desde hace 15 años”.

LA NACION