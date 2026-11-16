Melconian explicó por qué será candidato y remarcó la importancia de aplicar una reforma tributaria

El economista Carlos Melconian explicó por qué será candidato a presidente en las próximas elecciones y planteó la necesidad de impulsar un “proceso de crecimiento con foco en la gente”. Además, el expresidente del Banco Nación, que integraba la propuesta de Patricia Bullrich en 2023 como elegido para el Ministerio de Economía, remarcó la importancia de aplicar una reforma tributaria.

“Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, respondió en una entrevista con José Del Rio para Comunidad de Negocios, en LN+, donde cuestionó el proyecto del Gobierno. En ese marco, sostuvo que está en marcha “una transición que no ha generado resultados en la gente”.

Melconian afirmó que la Argentina lleva “muchísimos años sin moneda” y contrastó el protagonismo que tuvo la dolarización durante la campaña electoral con las dudas que, según planteó, persisten sobre el esquema vigente. “Hoy no sabemos cuál es el régimen cambiario”, señaló.

Carlos Melconian en Comunidad de Negocios

Acto seguido, el economista dijo que quien aspira a la presidencia debe buscar restablecer la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. En ese sentido, consideró que la estabilidad no constituye un fin en sí mismo, sino el “puntapié inicial”, y vinculó ese objetivo con la inflación, la moneda, el régimen cambiario y la acumulación de reservas.

Con ese diagnóstico, argumentó que su primera interpretación de este período fue la de una transición orientada a alcanzar la estabilidad fiscal y sostuvo que después debería llegar una etapa de crecimiento y, luego, la continuidad de ese proceso, dentro de un esquema de respeto a la propiedad privada y de libre mercado.

Ante una consulta sobre su coincidencia con el Gobierno en la defensa de la propiedad privada, Melconian respondió: “Es lo que costó no ser casi ministro del presidente Macri”. Luego, vinculó aquella situación con su planteo de combinar equilibrio fiscal, reformas liberales y crecimiento económico.

Melconian cuestionó los resultados del gobierno de Javier Milei y puso en discusión la conveniencia de la reelección presidencial

Por otra parte, el economista consideró que “las sociedades van madurando” y planteó que, después de una etapa centrada en el equilibrio fiscal, debe llegar otra orientada al crecimiento. Sin embargo, cuestionó al Gobierno: “No estamos frente a una administración que lleve en la sangre ese tema”.

En ese marco, Melconian puso en discusión la reelección presidencial: “Estoy pensando si no le hace mal a la Argentina”. Además, vinculó las disputas políticas y la idea de “morir con las botas puestas” con la intención de permanecer en el poder. “Todo eso es a partir de uno se quiere quedar”, añadió.

También planteó que distintas gestiones podrían asumir objetivos sucesivos. “Viene el presidente Milei y vendrá el presidente del crecimiento, ¿cuál es el problema?”, preguntó. En esa secuencia, agregó que después podría llegar “el presidente del desarrollo”.

Melconian dijo que la Argentina "no tiene moneda" Ricardo Pristupluk

En cuanto a cómo desarrollará su candidatura, Melconian se definió como “un novato” en lo referido a la “rosca política” y señaló que armó un equipo de trabajo especializado en liderazgo y en las demandas de la sociedad. También declaró que el electorado sigue reclamando que los candidatos no se mezclen con la política tradicional.

“La sociedad quiere seguir probando outsiders pero no vírgenes”, indicó y siguió: “Que haya flexibilidad, que haya pragmatismo, que haya calle y que haya manejado una zapatería”.

A modo de cierre, Melocinian manifestó que ese perfil también debe combinar firmeza para tomar decisiones con sensibilidad para acompañar a la sociedad. “Necesitás dureza para el manejo, pero también necesitás empatía para el acompañamiento”, afirmó, y planteó que la capacidad de conducir un gobierno excede los conocimientos de economía.