“Metía miedo”: Luis Majul recordó el llamado que recibió de Néstor Kirchner

Cuando se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, aquél 25 de mayo de 2003, Luis Majul recordó una práctica recurrente que tenía quien fuera presidente, quien llamaba a los periodistas opositores para expresarles su enojo. Uno de los destinatario fue él mismo. “Verdaderamente metía miedo”, contó el conductor del noticiero 8 am durante el pase con Buen día Nación, el programa de Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

“Cuando creés que la inflación y el atropello a las instituciones es la marca del kirchnerismo en estos veinte años, quiero decir que la inseguridad también lo es. Y ayer Wado De Pedro estaba escandalizado porque se trae a la campaña el tema de la seguridad. ¿Perdón? Están extraviados”, comenzó Novaresio a modo de introducción del tema, que tendrá su momento cumbre este jueves 25, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner encabece el acto en la Plaza de Mayo por los 20 años de la llegada de su marido a la Casa Rosada.

“Veinte años son mucho tiempo. Suelo hacer el ejercicio de retrotraer la vida a esos tiempos y entender que la Argentina es uno de los pocos países que ha involucionado, y esto es así con cualquier medición que tomes, no solo económica”, comentó Débora Plager, quien junto con Marina Calabró acompañan a Majul en el noticiero matutino de LN+.

Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández el 5 de noviembre de 2005 Presidencia

“Primero hicieron la grieta narrativa y política, después la convirtieron en moral, y después fue una cuestión de vida o muerte, y fue una decisión muy consciente de Néstor Kirchner, ayudado por Ernesto Laclau: no fue improvisado que un día nos levantamos todos y apareció la grieta”, explicó Majul y, en ese punto, recordó una anécdota que describe el cuando menos cuestionable proceder con la prensa del expresidente.

“Néstor Kirchner llamó a muchos periodistas, pero a muchos, yo fui solo uno de ellos, diciéndoles, más allá del respeto profesional, que ‘a partir de ahora estamos del otro lado de la trinchera’. El no era presidente, Cristina era presidente. Y yo decía: ‘¿Trinchera? ¿cómo?’. ´Sí, sí’, respondía, ‘barricada y trinchera, ustedes de este lado y nosotros del otro’”, recordó el conductor de La Cornisa. Y agregó: “Verdaderamente metía miedo cuando te lo anunciaba, porque era explícito”.

“Quizá no miramos debidamente a Santa Cruz, a la luz de lo que han sido estos veinte años uno entiende que si hubiéramos mirado con mayor detalle lo que sucedía en esa provincia podríamos haber advertido lo que sucedió después”, reconoció Plager.

“Hay que recordar que la lógica de confrontación fue un modo de construir poder y que realmente les fue muy útil porque reconstruyó la figura presidencial, eso se exacerbó en la crisis con el campo del año 2008 y después ya fue irrecuperable”, analizó la periodista.

Nestor Kirchner, Cristina Fernandez y Julio De Vido. (AP Photo/Luciano Thiebberger/DyN) Luciano Thiebberger - DYN

“Es así lo de Santa Cruz”, aceptó Novaresio. “¿Se acuerdan cuando asumió el gobernador Daniel Peralta, que duró 15 minutos? Peralta se fue en silencio a dar clases a la escuela porque era docente, y entonces no lo vimos o no lo quisimos ver, a lo mejor porque era demasiado duro decir que son autocráticos y no creen en el estado de derecho”, concluyó el conductor del ciclo +Entrevistas.

