“Wado” de Pedro cuestionó a Patricia Bullrich por su defensa al policía que mató a un ladrón por la espalda

Ante el asesinato de un motochorro en manos de un policía en Moreno, que vestido de civil le disparó cuatro veces al delincuente cuando intentaba robarle la moto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, cuestionó hoy la postura de la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, quien salió en defensa del agente de seguridad. El funcionario kirchnerista que suena como candidato a la Casa Rosada criticó que en Juntos por el Cambio (JxC) utilicen electoralmente la inseguridad y dijo que las “medidas mágicas” no funcionan.

“El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre. La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”, escribió Bullrich en Twitter luego de que el efectivo de la Bonaerense quedara apresado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad.

El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre.

La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía. pic.twitter.com/PkbuCygVhT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 23, 2023

Esta mañana, el ministro del Interior analizó primero que hay “desprecio por la vida” y dijo que la dirigencia debería repasar los valores que existen en la sociedad. “Hay un nivel de violencia discursiva, hay delitos organizados, entró el narcotráfico en muchas zonas de la Argentina, hay mucho ruido, mucha politización, se usa para marcar una diferencia entre un sector y otro”, expresó el alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner en América TV y siguió en cuanto a la inseguridad: “Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar, no se hace nada”.

Entonces, bajo ese posicionamiento, de Pedro enfatizó: “Si queremos resolver la inseguridad en la Argentina, tenemos que dejar de tomarlo como algo parte de la campaña, tan frívolo”.

Remarcó además que durante los períodos electorales Cambiemos utilizó este tipo de hechos para criticar al kirchnerismo y luego ahondó sobre la forma en que se expresó Bullrich, también este martes. “Una cosa es lo que dicen y después está lo que hacen. Lo más simple es, después de imágenes como estas muy duras, muy fuertes, que llegan muy a lo más profundo de los miedos de las personas... Si yo digo algo que tiene que ver con el largo plazo, que es un problema estructural de la Argentina, que necesita reformas de fondo, que va a llevar tiempo; y viene otro y dice: ‘Lo voy a resolver así, así y asá'... esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de inseguridad no funcionan”, marcó el ministro.

Asimismo consideró que es fundamental acelerar la inclusión, ya que entendió que la desigualdad trae violencia. “Tenemos que volver a una sociedad que tenga valores y, después, mano muy firme con la delincuencia, con el crimen organizado... Que se cumpla la condena, que se pague por el delito. El sistema carcelario está hecho para que [el preso] pueda salir mejor y no está pasando. Hay que rediscutir el sistema penitenciario”, consideró el funcionario, que también pidió la intervención de las iglesias católicas y evangélicas, y de las organizaciones sociales, ya que con su trabajo bajan “70 a 80% el nivel de reincidencia”, según dijo.

“Yo padecí el asesinato de mi padre, el asesinato de mi madre en presencia mía. Y peleé muchísimos años por justicia y porque lo asesinos estén en la cárcel. Sé lo que es el sentimiento de impunidad, que te falte un familiar, vivir con un familiar menos o con dos. Estuve secuestrado también”, comentó en un mensaje a las víctimas de la inseguridad, y en un recuerdo a su mamá y a su papá, a quienes mataron durante la dictadura.

Dardos a Bullrich por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

En tanto, de Pedro volvió a cuestionar a Bullrich cuando puntualizó en que la referente de Pro no repudió el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, cuando era titular de ese partido político.

“Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con alguien en el exterior y me decía: ‘Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en Italia y España no tienen un discurso de eliminar al partido opositor, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes’. Esto merece el repudio y Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta. Y nos dimos cuenta de que su exjefe de campaña [por Gerardo Milman] tenía conocimiento de que la iban a asesinar. No me gusta esta sociedad. Milité muchos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no personas”, manifestó de Pedro, que presionó con que avance la causa para establecer quiénes son los culpables por el intento de magnicidio y se mostró en desacuerdo con la lentitud que entendió que tiene la Justicia ante este expediente.

A la espera del acto del 25 de Mayo que prepara el kirchnerismo, donde la vicepresidenta será la única oradora, el ministro camporista admitió que es “imposible” saber qué dirá la exmandataria. Sin embargo deslizó que la postura de Cristina Kirchner es que los dirigentes del Frente de Todos “caminen” el territorio. “Están caminando [Gabriel] Katopodis, [Daniel] Scioli, [Victoria] Tolosa [Paz], el ministro de Economía [por Sergio Massa], un gran dirigente con mucha experiencia, que agarró una papa caliente, y abordó desafíos que dejó Cambiemos y Mauricio Macri”, dijo sobre el líder del Frente Renovador, en línea con las consideraciones que ya había hecho la antes mandataria.

Pidió también generar un “gran acuerdo” entre fuerzas políticas para afrontar el tema de la deuda y la economía bimonetaria -como había dicho su jefa política en sus clases magistrales- y entendió que la figura de Javier Milei crece porque el Frente de Todos todavía no definió a sus candidatos.

Tras reunirse ayer con los intendentes de la primera y la tercera sección electoral, en una reunión en Quilmes de la que también participó el diputado nacional Máximo Kirchner, de Pedro aclaró que el gobernador Axel Kicillof no fue porque tenía actos. “Nada más que eso”, cerró, para descartar fricciones internas.

