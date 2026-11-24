Está cambiando, desde distintos ángulos, el contexto en el que tiene que operar el Gobierno de Javier Milei. Son cambios importantes con varias dimensiones, modificaciones que llegan desde distintos campos. Hay uno que es el internacional y tiene que ver con distintos episodios que han ocurrido en la relación de la Argentina con otros países.

Este fin de semana, luego de una pregunta del periodista Ignacio Ortelli sobre por qué el gobierno argentino todavía no reconoció al de Lula, el canciller Pablo Quirno dijo que tienen dudas sobre la legitimidad, transparencia y corrección del proceso electoral, a pesar de que la Justicia Electoral reconoció el triunfo del mandatario sobre Flavio Bolsonaro, una victoria que superó una diferencia de 4 millones de votos.

Estas afirmaciones de Quirno son probablemente el final de una secuencia que empezó con los insultos de Milei a Lula y al vicepresidente del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes. Ahora, los dichos del canciller produjeron una respuesta de Brasil: el embajador Julio Bitelli no va a regresar a la Argentina. El gobierno brasileño estaba esperando algún gesto para que pudiera recomponerse el vínculo, pero el Presidente tomó la determinación este lunes de que, definitivamente, la embajada de Brasilia en Buenos Aires va a quedar con el nivel de encargado de negocios, es decir, el segundo en el rango de jerarquía. Es como si ya hubiera una ruptura de relaciones, o, al menos, algo muy próximo a eso, más allá de que el vínculo se mantiene en ese nivel. Si llega a volver un embajador brasileño a la Argentina, seguramente ya no será Bitelli.

Es una decisión muy importante de Lula que indica que estamos en el peor momento de las historia de las relaciones entre la Argentina y Brasil. Los brasileños están mirando a la Argentina y a Estados Unidos, donde Donald Trump, el principal padrino de Milei, perdió las elecciones. También están observando que la situación económica de la Argentina se empieza a enrarecer de manera más inquietante.

El presidente Javier Milei y su par de Brasil, Lula da Silva Ricardo Stuckert/ Presidencia Brasileña - AFP

La decisión fue tomada en ese contexto; no fue desencarnada o fuera de la escena histórica que está viviendo la Argentina con Brasil, nuestro principal socio comercial y cliente energético. El país está frente a una posibilidad extraordinaria de negocios: proveer gas a Brasil a partir de nuevos gasoductos, y, además, después de la declinación en la oferta de gas boliviano.

En medio de esta escena se produce la ruptura, que no es de relaciones pero se le parece bastante y tiene que ver con el desconocimiento que hace Pablo Quirno de la transparencia de las elecciones brasileñas.

El canciller Pablo Quirno, el presidente Javier Milei y la secretaria de la presidencia, Karina Milei JUAN MABROMATA - AFP

Es un episodio que se inserta en un clima que se va enrareciendo en la economía argentina y tiene que ver con una cuestión internacional por distintas razones. Los mercados, afuera, están alterados por varios factores. Los expertos dicen que, en primer lugar, hay signos de interrogación muy importantes sobre el comportamiento financiero de las grandes empresas de inteligencia artificial que realizan inversiones gigantescas que toman muchos recursos de la economía. Así, empieza a haber dudas en los sectores que proveen los recursos respecto de la capacidad de pago que tengan esas grandes corporaciones. La pregunta es si ese negocio es tan próspero como para después devolver los fondos que están tomando.

Esto produce un riesgo en el mercado de acciones -que ya lo estamos viendo- y en el de deuda porque los que prestan -grandes bancos y bancos de inversión- empiezan a tener temor a que esas empresas de IA puedan reintegrar esos recursos.

En los últimos días se registraron diferentes fluctuaciones en los mercados del mundo ANGELA WEISS - AFP

Otro factor que complica mucho el panorama es que todavía no está claro cómo termina la guerra de Irán, que ha sido una de las razones -la más importante- por las cuales Trump perdió las elecciones. Hay muchas empresas ligadas a la defensa que se preguntan cuál va a ser el final del conflicto; hay militares norteamericanos que se debaten cómo debería finalizar. Y no está claro si el final debe ser muy sanguinario, es decir, muy fuerte en términos de ataque militar, o si tendría que haber una negociación que inevitablemente va a tener que contemplar concederle a Irán algo de su programa nuclear, que es el corazón de la controversia y la razón fundamental por la cual Irán se convierte en un actor peligroso, sobre todo para la existencia de Israel.

Entonces, hay problemas financieros con las empresas de inteligencia artificial; hay una incógnita respecto a cómo tiene que terminar la guerra de Irán, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no despeja; y hay que recordar que hace aproximadamente tres semanas, el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon -la figura más importante del sistema financiero internacional-, dijo que hay que terminar con el belicismo porque se ha vuelto “insoportable” por la incertidumbre que inocula en los mercados.

El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon FABRICE COFFRINI - AFP

La economía americana, a su vez, es otro factor de tensión global porque la inflación no es la prevista. Para este año, la Reserva Federal preveía una inflación de 2% en Estados Unidos y ya se calcula que va a ser de 3,7%, es decir, casi el doble. Frente a esa evidencia, la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés un 0,5% en septiembre después de tres años sin aumentos. Los expertos en el sistema monetario norteamericano calculan que puede haber otra suba en diciembre, depende de cuánto sea la inflación. Si sigue preocupando a la Fed, puede lograr que los incrementos sean mayores a medio punto. Son especulaciones que están generando una fuga de fondos hacia el dólar. Es decir, hay más apetito en el mundo por el dólar para ir a comprar bonos del Tesoro que cotizan a una tasa de interés superior, que es la que se está fijando para combatir a la inflación, que en EE.UU. está muy alimentada por la suba de los combustibles como consecuencia de la guerra en Irán. Aun cuando el precio del petróleo ha comenzado a caer.

Cuando la tasa de interés sube en Estados Unidos, se fortalece el dólar y se deprecian las demás monedas. Hoy se puede ver una depreciación general de las monedas, sobre todo en países emergentes y, entre otras, se encuentra una que tiene mucho que ver con la Argentina: el real, de Brasil, que en los últimos siete días tuvo una depreciación de 8%. Desde que empezó el proceso electoral fue de 18%.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, fue reelecto EVARISTO SA - AFP

Este contexto que se altera plantea dudas sobre la consistencia del programa económico de Milei. El gran intelectual Juan Carlos Torre, en su libro de reconstrucción del Plan Austral, dijo que un programa de estabilización debe tener tres condiciones: la consistencia técnica -debe ser consistente desde el punto de vista científico, profesional-; debe ofrecer una tierra prometida, es decir, un horizonte esperanzador que justifique los sacrificios que implica; y, en tercer lugar, debe tener empatía y capacidad de contención frente a las víctimas, aquellos que pierden en el ajuste.

Las últimas dos condiciones nos plantearían el problema de si un programa tiene o no consistencia política. Durante mucho tiempo, la duda sobre el programa de Milei era esa; ahora se empieza a dudar sobre la consistencia técnica. Incluso gente que aplaudía la orientación general del programa del Presidente, y que lo sigue haciendo, se plantea interrogantes sobre la solvencia de ese plan para cumplir con esa dirección y alcanzar la tierra prometida. Entre ellos se encuentra Ricardo Arriazu, que propone incógnitas importantes sobre la estrategia monetaria, que es muy restrictiva y, por lo tanto, muy recesiva.

Ricardo Arriazu, economista y consulto económico FABIAN MALAVOLTA

Uno de los problemas que aparecen en este contexto de incertidumbre sobre el programa de Javier Milei es que, este año, la inflación probablemente sea del 30% o más y, desde el comienzo de 2026, el dólar no se mueve. Ahí hay una rareza: ¿por qué no se mueve la divisa si se mueven todos los precios? Si no se mueve y se sigue acumulando ese atraso, ¿en algún momento se va a mover bruscamente? ¿Por qué los demás países adecuan su moneda a esta revalorización del dólar y la Argentina no? ¿Hasta dónde vamos a ser medianamente competitivos cuando el principal socio comercial devalúa su moneda en 18% en un mes y medio?

Estas preguntas reponen un problema que para Milei había sido superado: la brecha cambiaria. Empieza a haber una divergencia cambiaria cada vez mayor entre el dólar oficial y el contado con liquidación. El miércoles 11, la brecha estaba en 8,2% y el viernes 20 cerró con 17,2%. Significa que el mercado no cree que se pueda sostener este tipo de cambio y empieza a buscar otras cotizaciones en un mercado paralelo, el del contado con liquidación. Es una disputa entre la gente que se va dolarizando y el Banco Central, que tiene que responder. Esta presión sobre el BCRA empieza a inquietar al mercado de deuda. A los bonistas, que se preguntan: cuando lleguen los vencimientos del año que viene, que son abultados, ¿tendrá la Argentina los dólares para pagar los bonos o conviene deshacerse de ellos?

Porcentaje de la brecha cambiaria sobre el dólar oficial mayorista

Esta duda se traduce en el riesgo país, más intensamente por lo que pasó en EE.UU. Esos bonistas creen que es difícil que Trump, derrotado en las elecciones y presionado por el Congreso, le dé otro cheque a Milei para rescatarlo en una eventual corrida cambiaria.

El índice de riesgo país, que marca el temor que hay respecto de la posibilidad de que la Argentina no pague su deuda, llegó a 1070 puntos el viernes y el lunes bajó un poco y se acomodó en 1035. El Gobierno sostiene que es un contexto internacional complejo y es verdad, pero, este viernes, Uruguay, gestionado por el ministro de Economía Gabriel Oddone, emitió un bono con una tasa de interés de 4,5%.

Cómo cambió el riesgo país durante la semana del 16 al 23 de noviembre

Este índice de riesgo, de 1070 puntos, que es el que tocó la Argentina el viernes, implica una tasa de interés del 15%, que es lo que tendría que pagar la Argentina si emitiera un bono. Uruguay, en el mismo momento en el que la Argentina, hipotéticamente, estaría pagando esa tasa exorbitante, logra emitir deuda por un 4,5% en el mismo mundo. Es decir, el contexto internacional que complica a la Argentina, debería también complicar al Uruguay y no lo hace. A partir de esto vemos cómo se proyectan estos problemas y esta pérdida de confianza creciente sobre la política. Primero con los números de la economía. Si uno mira los informes de los grandes bancos de inversión que analizan la economía argentina, en enero pronosticaban para este año un crecimiento del 3,5%. En julio corrigieron y ya dijeron 1.8%. Ahora están diciendo 0,8%, es decir, menos del 1%.

Cuando vemos la inflación, los economistas que intervienen en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en enero decían que durante 2026 iba a haber una inflación del 22,4%. Hoy están en 30% y posiblemente sea más. Debemos recordar que es superior a la que Cristina Kirchner le deja a Mauricio Macri que fue del 25%. Es decir, ha ido empeorando la visión del mercado sobre el programa de Milei. Esos mismos bancos de inversión calculan que el dólar al final de 2027 va a estar, como mínimo, en $2000. Esto como un pronóstico optimista. Y que el crecimiento del año que viene va a ser del 1%. Entonces la pregunta es: ¿hay posibilidades de que el Gobierno sea realmente competitivo en las elecciones con un crecimiento tan mediocre? Desde el Gobierno dicen que lo que está generando este malestar, desconfianza y temor es el riesgo a que vuelva el kirchnerismo. Hay algo cierto: la imagen de Cristina sigue creciendo y mejorando de manera significativa. Ahora bien, ¿quiere decir que la gente redescubrió virtudes del kirchnerismo que antes no veía? ¿De golpe pasó algo en el peronismo -y específicamente en el kirchnerismo-, que vuelve a enamorar? ¿O es que el mercado porque ve que hay una política del Gobierno que no logra mostrar la tierra prometida, ni contener a las víctimas, y eso alimenta la posibilidad de un reflujo populista en materia económica? Es decir, ¿quién alimenta el riesgo kuka? ¿Se alimenta solo o lo alimenta el Gobierno con una política que, según dicen los bancos, está empeorando?

El Índice de Confianza en el Gobierno aumentó 4,1% respecto del mes anterior

Hay datos disonantes. En el último Índice de Confianza en el Gobierno que publica la Universidad Torcuato Di Tella, vemos que este valor subió un 4,1% y se ubicó en 2,04%, en un índice que va de cero a cinco. Hay una especie de correlación, de concordancia misteriosa entre este índice y lo que el Gobierno sacaría en una elección si esos comicios se realizaran hoy. Así, este 2,04%, si lo traducimos a un porcentaje, sería aproximadamente 40,80%. Es decir, el Gobierno estaría cerca del 41% en las elecciones. Es un gobierno competitivo. Más allá de todos los datos negativos que muestra la economía. Esto es lo que dice la encuesta de la Di Tella, pero dentro y fuera del Gobierno empieza a perder confianza el plan político ligado a esta gestión económica. Y empieza a haber personas que dudan inclusive de la solvencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para manejar esta encrucijada. Aparecen signos de inconsistencias técnicas, dificultades en el programa, pesimismo en los bancos, variables que se disparan -entre ellas la brecha, que genera toda una distorsión-, el índice de riesgo país, que ponen a Milei frente, para decirlo en términos borgeanos, de “senderos que se bifurcan”. Opciones que tiene que tomar: una es mantenerse en el lugar donde está. Que es lo que el Presidente dice cada vez que habla: “No me muevo de acá”. E insulta a los que tienen algún sentido crítico respecto de su programa, que son cada vez más.

La otra opción es cambiar. Empieza a haber de nuevo rumores -razonables por los antecedentes discursivos de Milei-, de dolarización. ¿Cuánto saldría dolarizar la economía argentina? Habría que preguntarle a expertos en política monetaria. La Argentina tiene una base monetaria de 47 billones de pesos ¿Habría que rescatar eso solo o también los bonos en pesos que están en poder del mercado? Eso es mucho más. ¿Cuánto más? 153 billones de pesos. Quiere decir que en total estamos hablando de 200 billones de pesos que habría que rescatar. Con esta paridad cambiaria, rescatar toda esa masa de pesos en bonos o en moneda, implicaría US$127 mil millones. Y nos estamos preguntando si Donald Trump podría poner nuevamente US$20.000, y creemos que no. Este sendero estaría aparentemente obstruido.

El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, y el ministro de Economía, Luis Caputo Matilde Campodonico - AP

El otro es buscar una reactivación económica actualizando el precio del dólar con una depreciación. Y bajando la tasa de interés, que es la receta clásica para reactivar. Es una palabra que al Gobierno no le gusta, pero que Luis Caputo usa, hasta a veces se le escapa. Pero todo eso implicaría un poco más de inflación. Y el Gobierno le teme a la inflación y hace bien en temerle. Porque Milei detectó que el tema de este ciclo histórico en la Argentina era la inflación y se propuso bajarla como un objetivo no negociable. Casi como el único trofeo que el primer mandatario piensa llevar a las elecciones. El problema es que no lo está logrando con la intensidad con que él lo pensaba: 22,4% de inflación era el pronóstico a comienzos de año y hoy es de, por lo menos, 30%. Con esto surge otro interrogante. Si hubiera un giro en este camino bifurcado. Si Milei elige cambiar, mira la dolarización y no puede, y decide modificar tocar las variables que le recomiendan tocar infinidad de economistas: ¿es este equipo económico el que lo puede hacer? Los que tratan con Caputo en la intimidad dicen que lo ven cansado. Que lo ven un poco agotado Su comunicación no es la mejor. Como se nota en las últimas declaraciones que hizo.

En otro orden, hay quienes miran algunas relaciones políticas interesantes. Los memoriosos de la política hablan del quincho de la calle Balcarce, en San Telmo. Era un quincho en el cual todos los miércoles se celebraban almuerzos entre un grupo de amigos presididos por el periodista Fernando Niembro, en una época de gran poder del relator sobre el macrismo. ¿Quiénes iban ahí? Entre otros, Adrián Menem. Hermano de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Primo de Eduardo “Lule” Menem, con quien prácticamente se crió. Otro de los que también iba era el economista Carlos Melconian. ¿Volverán aquellos asados? Hay quienes dicen que hay una aproximación del núcleo Menem, que rodea a Karina Milei, hacia Melconian que es crítico del gobierno de Milei y que ha recibido más de un maltrato verbal por parte del Presidente.

Carlos Melconian, Economista y expresidente del Banco de la Nación Argentina Ricardo Pristupluk

Estas dificultades económicas hacen que empiece a haber ruidos más intensos en la escena política oficial. Porque todo el mundo empieza a ver con mucha atención el comportamiento de la senadora Patricia Bullrich que, como recordaremos, pensaba en tener a Melconian como ministro de Economía o jefe de Gabinete si llegaba a la presidencia. ¿Cuáles son hoy las relaciones entre Bullrich y Mauricio Macri? ¿Hay en ese circuito la idea de un proyecto alternativo al de Milei? ¿Se habrá apresurado Macri a decir ‘descartamos las primarias’? El otro día un político muy sagaz, con mucha experiencia, que es Joaquín de la Torre -senador en la Legislatura bonaerense y líder del partido de San Miguel-, escribió un largo post en X diciendo que era un gravísimo error el de Milei, y por lo tanto también de su jefe de Gabinete, Diego Santilli, de alentar el fin de las PASO. Porque se privan de una herramienta que es reunificar a todo el espacio no peronista donde puede haber cada vez más disenso. Y a ese disenso hay que reabsorberlo en una interna que probablemente, dice De la Torre, Milei ganaría.

A la par, la imagen de Cristina Kirchner, que no puede ser candidata, sigue subiendo. Sergio Massa mira eso y opera a cuatro manos, mañana, tarde y noche, para obtener la bendición de exmandataria. Es más, filtra en los medios que ya la tiene. Probablemente le irrite eso a una Cristina que todavía no decidió cuál debe ser la estrategia del PJ que ella sigue conduciendo como una figura determinante. Es clave saber a quién bendiga o a quién maldiga la expresidenta.

El exministro de Economía, Sergio Massa Hernán Zenteno - LA NACION

En el kirchnerismo algunos recuerdan que algunas causas judiciales importantes, que cayeron sobre Cristina Kirchner y su familia, fueron promovidas en su momento por Margarita Stolbizer cuando era socia de Massa. Todavía es difícil que se despeje la incógnita presidencial en la cabeza de Cristina Kirchner, pero Massa presiona. ¿La expresidenta va a optar por Massa o por Axel Kicillof? ¿Y si hubiera otro candidato?. Hay una posibilidad de reencuentro con Kicillof, por supuesto. En política, de acá a marzo, cuando hay que definir, todo es posible. Pensando en otro candidato. Que no sea ni Massa ni Kicillof. Todo esto genera incertidumbre en los principales líderes del peronismo.

Massa mira también la provincia de Buenos Aires. Está pensando en la reforma electoral que le permita al candidato a gobernador de ese distrito, listas de adhesión de distintos candidatos a intendentes en cada distrito, para aumentar el volumen de votos del gobernador. El líder del Frente Renovador dice que a cambio de esas reformas electorales estaría dispuesto a revisar su postura, siempre negativa, frente a que los intendentes bonaerenses puedan tener más de una reelección. ¿Por qué piensa todo esto? ¿Por qué está tan interesado en la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Querrá ser él? Dicen que no. Dicen que quiere que sea su esposa, Malena Galmarini.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Nicolas Aboaf/ Prensa pcia. Buenos Aires

El paisaje económico que se proyecta sobre la política, que activa la política y la disputa de poder, porque genera expectativas de que a lo mejor hay un cambio, se proyecta también sobre el Congreso y esta semana es crucial en el recinto. Primero para estos temas. Porque se supone que el jueves el Senado aprueba la liquidación de las PASO: termina de anular las primarias según el dictamen que salió la semana pasada de Comisión. ¿Ocurrirá eso? ¿Es seguro que este jueves quedan eliminadas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias? Hay quienes dicen que no está tan seguro y es verdad. Nunca está seguro nada hasta el último minuto en el Congreso. Sobre todo cuando estamos hablando de una llave de poder tan importante.

Hay otra ley que está generando mucha expectativa sobre todo por parte de la Iglesia y es la ley de regulación del juego por el temible incremento de la ludopatía, sobre todo en el campo online. Y más aún entre los chicos. De hecho, el presidente de Brasil, Lula da Silva prohibió el juego online. Ahora se está discutiendo si es constitucional o no eso.

Comisión en el Senado Reforma electoral

Este lunes escribió un texto importante una de las figuras más relevantes de la Iglesia Argentina, el Cardenal y Arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. Un jesuita del corazón de Jorge Bergoglio, que pregunta qué legado va a recoger la Argentina y sobre todo los jóvenes. ¿El legado de León XIV o el mensaje del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ligando fútbol, apuestas y juego? Esto se discute este jueves en el Congreso y muchos senadores dicen que se va a aprobar.

Otra norma clave es la ley Malvinas. Cuyo tratamiento fracasó en la última sesión de la Cámara de Diputados porque se cayó el quórum, situación que enfureció al dueño de esta ley: Santiago Caputo. De esta forma, ¿se va a probar tal cual viene o se va a postergar el tratamiento? Porque empieza a ver en el bloque de la Cámara baja de LLA, una duda respecto de lo siguiente. la ley Malvinas tiene un capítulo -probablemente el más importante-, que constituye un Consejo de Seguridad nacional que le da un poder extraordinario a la SIDE. Y es un Consejo de Seguridad Nacional integrado por funcionarios que, casi en su totalidad, reportan a Santiago Caputo. Por eso muchos diputados se preguntan si le quieren dar tanto poder al asesor presidencial, sobre todo en materia de inteligencia. En ese punto se expone abiertamente la interna oficial: el mundo Karina Milei contra el mundo Santiago Caputo.

Justamente por eso “El mago del Kremlin” viene con algunos problemas. Uno de ellos es una pelea cada más visible, probablemente más agresiva, con Leonardo Scatturice, el empresario que era su aliado y que terminó con problemas en OCA y en Flybondi; alegando que no le pagaron los honorarios -que no sabemos de cuánto eran-, de Barry Bennett, aquel supuesto lobbista de Trump que desapareció cuando se estableció en Buenos Aires el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

¿Qué pasó con OCA? ¿Qué pasó con Flybondi? Mil versiones. Pero una de ellas es que a Scatturice le habrían prometido recursos paraoficiales, por decirlo de alguna manera, para esas inversiones. Y no aparecieron. Rota esa relación aparecen más preguntas inquietantes que se hace gente del Gobierno. De la intimidad del Presidente quien, aparentemente no se hace estas preguntas.

Scatturice delante de la SIDE

Hay otro riesgo sobre el Gobierno que viene de esta especie de mundo opaco de relaciones raras. Fernando Cerimedo está en Bolivia. Está preso y quiere ser liberado, por eso presiona sobre el Gobierno argentino con que aparentemente tiene información. Hay que recordar que es una figura central de todo el esquema de manejo de redes del oficialismo. De operación, diríamos casi de inteligencia sobre el mundo virtual. Su nombre nos lleva de nuevo al Mago del Kremlin. ¿Qué información tiene Cerimedo que puede molestar al Gobierno? La que probablemente le proveía a su esposa. ¿Quién era su esposa?

La secretaria de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis. Una causa donde se habló de coimas que recibirían -siempre en potencial-, Karina Milei y los primos Menem. Esa causa no está cerrada Por eso, la hermana del Presidente y el clan Menem miran con cierto recelo al ministro de Justicia, Juan Mahiques, que había prometido cerrar causas, pero que no cerró ninguna. Tampoco $LIBRA. No hay sobreseimientos. En todo caso hay archivos de causas que se pueden volver a abrir.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Ricardo Pristupluk

Mahiques está afectado por varias razones, pero una de ellas es el fallo que produjo la semana pasada la Corte Suprema definiendo, después de prácticamente un año, quien va a ser el juez que va a investigar las irregularidades financieras económicas de la AFA. Y los tres jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, dijeron que tiene que ser el magistrado Daniel Rafecas, que es quien tuvo la causa al comienzo de todo el proceso. Y Rafecas, con mucha contundencia y vocación por investigar, fue el único que realizó un allanamiento a través del cual nos enteramos que había 70 autos de alta gama en la casa que sería de Pablo Toviggino, ladero de Tapia, que está a nombre del que era su caddy de golf y de la madre de él, ubicada en Villa Rosa, Pilar. ¿Por qué la causa no estaba en manos de Rafecas? Porque hubo toda una operación procesal para sacarla de ahí y mandarla al juzgado de Campana que era el juzgado que querían los imputados. Durísimo el fallo de la Corte contra dos jueces de casación, cariñosamente llamados bed and breakfast.

La Corte les dice a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que no corresponde todo lo que hicieron. A Borinsky le recuerdan que decidió en un momento, en un sentido y después en otro para lograr que fuera al juez de Campana. Pero dice algo más, usa una palabra importante, dice que desconocieron “deliberadamente” las objeciones del fiscal Villar que decía que todo esto no tenía que ir a Campana. “Deliberadamente” quiere decir que buscaban favorecer a los que querían que fuera la causa a Campana, es decir, a Tapia y a Toviggino. Gravísimo el fallo de la Corte. Gravísimo contra Barroetaveña, que además no se excusó habiendo sido Miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Gravísimo contra Borinsky, que quiere ser juez de la Corte: magistrados que lo lapidaron con este fallo, tanto que María Eugenia Talerico presentó una denuncia para que haya un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Y grave para también Mahiques porque, es un secreto a voces, que detrás de toda esta movida procesal para orientar la causa hacía jueces amigos está el mismísimo ministro de Justicia, que desde hace tiempo le viene poniendo los abogados a la AFA, empezando por su otro yo, Ignacio Jakim.

Un panorama inquietante que pone de nuevo en el foco a la Corte, en un momento en que Borinsky quiere ser juez del Tribunal Supremo al igual que Ariel Lijo, y Mahiques, que quiere ser Procurador General. Milei, más allá de todas las versiones, sigue mudo como una esfinge, aparentemente todavía no quiere producir esa decisión, esa movida que es mandar los pliegos de nuevo al Senado, tal vez para fracasar. Y el tiempo se va acortando porque las sesiones ordinarias terminan en diciembre.