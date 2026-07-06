Monteoliva cuestionó la “romantización del delito” y respaldó la baja de la edad de imputabilidad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la baja de la edad de imputabilidad, insistió en la necesidad de reformar el código penal y cuestionó la “romantización” del delito de parte de la oposición. La funcionaria también señaló que la cartera está preparando un operativo ante la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina, marcó diferencias con el modelo penitenciario de El Salvador y anticipó que está trabajando en un nuevo plan nacional.

“En cuanto a la baja de la imputabilidad tenemos una posición muy clara porque no se trata de cuántos delitos efectivamente se ejecutan por menores, sin dar una respuesta a las víctimas y a los perpetradores, que no pueden quedar impunes en la calle, incluso en situaciones peores para ellos”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+.

Acto seguido acusó que durante muchos años “se mezclaron cables” en la gestión de la seguridad en la Argentina y hubo una “ideologización” de las políticas e “imaginarios equivocados” frente a las fuerzas. “Se produjo una romantización del delito. No se ponían del lado de las víctimas. Nosotros eso lo tenemos muy claro”, dijo.

Alejandra Monteoliva insistió en la reforma del Código Penal Presidencia

Además, explicó: “Se romantizaba por posiciones ideológicas y la seguridad no puede hacerlo. Las respuestas, como en todas las carteras, tienen que tener base en la evidencia. Se construyen a partir de ahí porque muestra que cuando tenemos decisiones firmes y un norte claro, es posible. Tenemos la tasa de homicidio más baja de la Argentina y toda la región; son indicadores que muestran que vamos por el camino correcto”.

En esta línea, la ministra anunció que su cartera está trabajando en la creación de un plan nacional para garantizar el “reacomodamiento de la distribución interna y la clasificación de los presos”. Según explicó, hasta el cambio de gestión no existía una historia criminológica, sino que la primera se realizó a comienzos de 2024, en la que se detectaron 12.200 reclusos.

“Eso nos permitió clasificar y distribuir en pabellones, donde hoy los presos del Servicio Penitenciario Federal trabajan y cumplen una tarea. Es más, cuando arrancó la gestión compramos máquinas textiles y los presos fabrican los uniformes de las fuerzas federales”, subrayó.

A su vez, Monteoliva desestimó que se implemente un plan similar al de El Salvador y argumentó que se trata de “una realidad que no tienen nada que ver”. “No son comparables. Nosotros queremos servicios penitenciarios a la altura de las circunstancias que garanticen las medidas de resguardo y cuidado. Ahora tenemos 140 personas en el sistema de alto riesgo, donde queremos que estén los más peligrosos, que no compartan con otros presos”, sostuvo.

Alejandra Monteoliva anticipó la llegada del Papa a la Argentina LUIS ROBAYO - AFP

También instó a que se establezcan cambios en el Código Penal y afirmó que hay nuevos delitos que deben ser tipificados y requieren un endurecimiento de penas. “Las organizaciones criminales han mutado, la geopolítica se modificó y hay que acompañar esos cambios con medidas jurídicas. En la región hoy somos el principal socio de Estados Unidos”, aseguró.

Ante la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en los próximos meses, la ministra informó que la cartera está preparando un operativo y detalló: “Es lo que todos queremos, ojalá se materialice. Es muy esperada por los argentinos. Hace unas semanas, el canciller anunció la posibilidad de una visita y desde ese momento empezamos a articular un dispositivo en materia de seguridad”.

“Hay un equipo que ya está trabajando. Queremos que eso suceda. Somos el mismo que participó en el G20. La llegada del Papa implica un despliegue muy específico porque hay unos estándares desde el área de seguridad del Vaticano y hay que cumplir. Por lo tanto, el ministerio está a disposición”, siguió.