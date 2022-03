“No reparan”: la reflexión de Luis Novaresio sobre el pedido de disculpas de Aníbal Fernández a Nik

“Que Aníbal Fernández, el prepotente, el machito, le haya dicho a nuestro compañero Nik ‘te pido disculpas’... Habría que ver si son sinceras”, le señaló Luis Majul a Luis Novaresio en el pase que realizan por la pantalla de LN+, entre 8.30 AM y Buen día Nación. Ambos repararon en la presentación ante la Justicia por parte del ministro de Seguridad de la Nación, por la denuncia que le realizó el humorista y caricaturista Nik, tras las amenazas que recibió en redes sociales.

El 11 de octubre del 2021, Aníbal Fernández respondió la crítica que lanzó Nik en Twitter, en la que cuestionaba el accionar por parte del Gobierno Nacional al momento que se lanzó el plan para que todos los alumnos que finalizaban el secundario pudieran acceder a su viaje de egresados. Ahí fue que el ministro atacó al dibujante: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?”.

El cruce que tuvieron en Twitter (Captura Twitter)

Con este mensaje, Fernández insinuó que tenía información sobre la institución a la cual asistían las hijas de Nik. Ante esto, el afectado decidió presentarse ante la justicia con una denuncia por hostigamiento. Este martes, los dos involucrados se encontraron en una audiencia de conciliación, y tras una charla, con reproches incluidos, el ministro efectuó las disculpas correspondientes y el denunciante las aceptó.

Al conocerse este hecho, tanto Luis Majul como Novaresio hicieron referencia al peso de estas disculpas, luego de causar un gran malestar. “¿Vos sos psicoanalizado? Porque hay una corriente del psicoanálisis que dice que las disculpas no reparan”, preguntó el conductor de Buen día Nación a su colega, que luego de una respuesta afirmativa señaló: “¿Viste cuando se mandan una grande y te dicen ‘bueno, ya pasó'? Es lo mismo que nada”.

En coincidencia con esta afirmación, Débora Plager señaló que hay otra postura a la hora de analizar este accionar y es aquella en la que se hace la aclaración “si te sentiste agraviado, te pido disculpas”. “Es lo que hizo Aníbal. Uno puede pedir perdón, si bien no repara es reconocer que estuviste mal o que el otro entienda que así fue”, detalló acerca de la actitud del ministro.

“Las disculpas, como las renuncias, son incondicionales”, expresó Novaresio en relación a lo afirmado anteriormente por su colega. También, señaló que se deben decir las palabras precisas para demostrar lo convencido que uno esta al momento de pedir perdón por un accionar que lastimó al otro.

En ese sentido, Luis Majul coincidió con su compañero pero visiblemente enojado aseguró que ya es momento de no aguantar a aquellas personas que buscan agredir a cada segundo. “Lo de Nik tiene un nivel gravísimo, no se te puede escapar en un tuit. No es normal, me quiero seguir sorprendiendo porque no es normal. Pero también, es una animalada lo que dijo defendiendo al adiestrador de Dylan (el perro del presidente) porque nos insulta todo el tiempo a todos”, aseguró indignado.

Novaresio, Calabró, Majul y Plager analizaron el accionar de Fernández (Captura LN+)

En total coincidencia con su colega, Novaresio aseguró que se trata de un abuso de la posición de poder por parte del funcionario, lo que genera que no esté en el mismo nivel de igualdad con el resto de los ciudadanos. Por este motivo, las declaraciones tiene una gran relevancia a diferencia de cuando las hacía pero no ocupaba un cargo en el Gobierno. Al escuchar estas palabras, Majul decidió hablarle directamente al ministro: “Bajá el tono Aníbal Fernández. ¿Quién sos? Es más: sos un ministro y sos nuestro servidor público”.