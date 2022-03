“Populismo puro”: el gesto de Luis Novaresio que dejó mal parado a Luis Majul

Mientras realizaban el pase entre los programas 8.30 AM y Buen día Nación, recientemente estrenados por la pantalla de LN+, los conductores Luis Majul y Luis Novaresio se sacaron chispas en torno a la atención que le dan a sus compañeros de piso durante los primeros días de trabajo. “Novaresio le está ganando 2 a 0 a Majul”, dijo uno de los miembros del equipo.

Todo comenzó este miércoles, cuando Débora Plager y Marina Calabró, que secundan a Majul en el noticiero de la segunda mañana de LN+, pidieron que el pase entre programas se realice “al menos” con un café de por medio. “Mañana me traés café, ¿no?”, preguntó Plager. “Y una masita Majul, traé algo”, pidió Calabró.

“El nivel de demanda que tengo, y además con el tono con el que me hablan, no me van a deconstruir, me van a fulminar”, deslizó Majul antes de darle la bienvenida a Novaresio, que debutaba en la pantalla de LN+ con su programa Buen día Nación. “Pero un cafecito, no te pedí mucho tampoco”, demandó Plager.

En este punto, cuando terminaba la charla del primer pase del año entre los dos periodistas, Novaresio continuó con el pedido y preguntó: “¿Café no se toma en este pase?”. Las compañeras de Majul respondieron: “Ya se lo pedimos”.

El gesto de Luis Novaresio que dejó mal parado a Luis Majul

“Hagamos como en los asaltos del colegio, los varones traen la bebida y las mujeres la comida”, propuso Novaresio. “Con un café me alcanza y me sobra, si Majul mañana me trae un café estoy hecha”, dijo Plager. “Yo le pongo fichas a Novaresio para que traiga masitas”, agregó Calabró.

Pero algo no resultó como ambas compañeras esperaban, porque uno de los dos conductores no cumplió con el pedido, y se lo hicieron saber.

Cuando terminaba el segundo pase entre Majul y Novaresio, después de conversar sobre el aumento de tarifas y el vacunatorio vip, este dijo: “Me quedo angustiado porque les he traído unos pequeños dulces a Plager y a Calabró, y un café para mis compañeros de trabajo... populismo puro estoy haciendo”.

“Novaresio 1, Majul 0″, dijo Calabró, indignada porque su compañero no había traído el café adeudado. “Muchísimas gracias Luis querido, nos vemos luego”, cerró Majul, haciéndose el distraído.

Débora Plager, Luis Majul y Marina Calabró. Ante la demanda de sus compañeras, el conductor de LN+ se hizo el distraído Ignacio Sanchez

Pero el tema no quedó ahí, y cuando Novaresio recibió a sus nuevos compañeros de programa, le dijo a Juan Manuel Rifle Varela: “Te dejé un café, estoy haciendo populismo”. “Te diste cuenta de que a Majul ya le estás ganando 2 a 0″, respondió su compañero.

La apuesta de LN+ en 2022

LN+ renovó la grilla de programación en 2022 sumando nuevos programas que refuerzan el liderazgo en la audiencia que logró conseguir durante el año pasado, superando a los principales canales informativos del cable.

Con la puesta al aire de 8:30 AM, el nuevo noticiero conducido por Majul junto Marina Calabró y Débora Plager, se suma además el programa de Novaresio, que está acompañado por Francisco Olivera, Guadalupe Vázquez y el Rifle Varela.

La nueva conductora de la LN+: María Laura Santillán Rodrigo Nespolo - LA NACION

Pero además, el canal incorporó a otras figuras, entre quienes se destaca María Laura Santillán, quien también debutó este miércoles con un noticiero fiel a su propio estilo que logró forjar durante más de una década en Telenoche. El programa se llama +Noticias y se emite desde las 13. “Es el horario donde los hechos están pasando”, dijo la conductora.