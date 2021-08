La dirigente del Pro, Florencia Arietto, denunció en LN+ que una patota sindical mantiene un bloqueo en una panadería de Lanús desde hace una semana. “Con estas mafias no se puede trabajar”, denunció la colaboradora de Patricia Bullrich. Fue la presidenta del Pro la que visitó el lugar cuando arrancó el bloqueo.

"Patota sindical": denuncian que una panadería está bloqueada hace una semana

“La panadería está bloqueada, no pueden trabajar porque una patota sindical está bloqueando las entradas. En vez del diálogo, en vez de buscar acuerdos volvemos a la extorsión. Nosotros queremos un país donde se pueda trabajar, no donde se cierren negocios y dejen empleados sin trabajo porque no se busca ni logra el diálogo. Es por eso que para ir contra estos aprietes nació el Movimiento Antibloqueo. El Ministro de trabajo de la Nación y el Ministro de Trabajo de la provincia deben hacerse cargo, porque necesitamos que los lugares estén abiertos y los trabajadores trabajando”, describió Bullrich desde la puerta de La Ideal, una panadería en ese distrito del conurbano.

Arietto recordó hoy el episodio en Mesa Chica, el programa de José Del Rio en LN+. La panadería, según relatan los medios locales, está bloqueada por el sindicato de panaderos por reclamos salariales. El bloque se formalizó con un gazebo.

Fui a dar mi apoyo a los dueños y empleados de la panadería Ideal de Lanús que está bloqueada desde hace días por una patota sindical. Para ir contra estos aprietes nació el Movimiento Antibloqueo. La extorsión nunca es el camino. ¡Señores ministros de trabajo, háganse cargo! pic.twitter.com/UDd0sks7Th — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 6, 2021

Arietto recordó en las redes que el fiscal que tomó el caso consideró que el bloqueo no era delito. Los dueños de la panadería se contactaron con Arietto y Bullrich y les explicaron que los que realizan el bloqueo no los dejan abrir el negocio. En un medio local, llamado “secciones bonaerenses”, el secretario general del sindicato, Gabriel Ruiz, contó que luego de una marcha este mismo martes hubo una mediación con los dueños de la panadería en el ministerio de Trabajo.

Ruiz también le respondió a Bullrich y la acusó de desconocer las leyes laborales. “Me asombra sobremanera que una exministra de Trabajo no conozca la ley laboral”, precisó Ruiz, quien dijo que los propietarios de la panadería tienen personal sin registrar.

LA NACION