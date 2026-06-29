Patricia Bullrich: “La salida de Adorni genera una nueva respiración para el Gobierno”

La senadora Patricia Bullrich habló este domingo tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en lugar de Manuel Adorni, y dijo que la salida del exvocero genera un “nuevo momento y respiración para el Gobierno”. “Ayuda mucho a que podamos retomar la agenda de la gente y no la que estaba segmentada en su figura”, destacó en diálogo con José Del Rio por LN+.

“Este proyecto necesita reelección para poder sentar sus raíces con mucha fuerza, que ya están. Vamos a tener un nuevo momento y esto nos va a permitir a todos trabajar mucho mejor y más concentrados”, declaró la exministra de Seguridad.

En esta línea, Bullrich afirmó que mantiene diálogo constante con Karina Milei y marcó sus diferencias respecto a la decisión de la suspensión del informe de gestión de Adorni en el Senado. “Tuvimos una situación clara la semana pasada en el Parlamento, donde era evidente que no podía llevarse adelante la situación porque podíamos tener un efecto dominó. Por los que no estaban para votar contra una moción de censura contra el jefe de Gabinete por cuestiones éticas, eso mostraba que la agenda legislativa estaba trabada”, señaló.

La senadora nacional Patricia Bullrich Marcelo Aguilar - La Nación

Además, continuó: “Este tapón teníamos que solucionarlo de alguna manera. Se lo expresé a Karina y demostró mucha comprensión. Estaba convencida de que la situación que estaba sufriendo Adorni y el desenlace de una larga crisis estaba llegando a su fin”. Asimismo, la exministra advirtió que hubiese sido “difícil” continuar con los proyectos del oficialismo -como la reforma de la ley laboral o inocencia fiscal- sin un cambio en la Jefatura de Gabinete: “Todo el tiempo aparecía esa piedra”.

En cuanto a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien explicó que Adorni dio un paso al costado tras acciones de violencia contra él y su familia, la jefa del bloque libertario en el Senado subrayó: “Yo estuve al tanto de amenazas que sufrió; imagino que en el último tiempo habrá tenido situaciones muy difíciles. Esas cosas son duras y suceden. Por eso terminó presentado su denuncia. Los funcionarios estamos acostumbrados, más con las redes sociales”.

Bullrich también dijo que el desenlace fue “triste” para Adorni pero marcó que un eventual desplazamiento tras una votación en el Congreso hubiese sido “peor” para el oficialismo: “Institucionalmente, usar la moción de censura era muy fuerte. Hubo varios intentos en distintos gobiernos y nunca había sucedido. Por eso nos parecía un punto que internacionalmente iba a ser negativo e intentamos evitarlo. Iba a dar la vuelta al mundo”.

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni (Foto: Instagram @madorni)

“Es muy importante cuidar la bandera del Gobierno. Si nos comparan con el kirchnerismo, uno siente que nos quieren igualar. Yo tengo una convicción clara. No es un tema personal con Adorni; con Espert hice lo mismo. Se trata del proyecto que le está cambiando la vida a los argentinos para tener un país más desarrollado y hay que cuidarlo. Por eso, cuando pasan estas cosas hay que ser sinceros”, siguió.

Acto seguido, la exministra se refirió a las declaraciones de Milei de este domingo, en las que explicó la salida de Adorni y minimizó las diferencias entre Bullrich y Adorni alegando que los liberales “no son manada”. Al respecto, indicó: “Es lo que siempre dijo, que viene a despertar leones. Ahora lo repite. Un gobierno tiene un orden y la aceptación del lugar del Presidente, pero decir las cosas, en el marco de la valoración del proyecto, es una señal para que no sea un país de empleados, sino que cada uno se anime a hacer su proyecto de vida. En lo político, se trata de decir con honestidad lo que uno piensa”.

En este sentido aclaró que muchos “hablaron por lo bajo”. “Es fácil así, no tiene costo. Lo importante es hacerlo claramente. Esa convicción hay que mantenerla toda la vida. Los liberales convivimos con distintas matices en el marco de una idea general”, detalló.

La respuesta a Macri

Bullrich habló sobre Pro, partido desde el cual pasaron a La Libertad Avanza ella y Santilli -entre otros- y analizó su rol en el arco político: aseguró que tiene “algunas gobernaciones” y contradicciones internas pero “las va a salvar”. “Es importante que tenga una ampliación de su base y no quede circunscripto a la ciudad de Buenos Aires. Para eso lo mejor es una alianza. El país se divide en dos ideas: la liberal y la populista”, remarcó.

La senadora apuntó contra el titular de Pro, Mauricio Macri, que en una conferencia había dicho que mantener a Adorni en su puesto iba a “destruir el cambio” y, por eso, iba a votar por la interpelación al jefe de Gabinete. “Nos termina enmarcando a todos en este ruido, que no permite que valoremos los avances económicos que hubo y el reordenamiento que la Argentina necesita para tener progreso. Se necesita mucha confianza e inversión”, dijo.

Mauricio Macri apuntó contra Adorni y Bullrich le salió al cruce Mauro V. Rizzi

La jefa del bloque libertario en el Senado, en tanto, respondió: “Macri conoce lo que es una crisis y, en las que hubo en el gobierno que él presidió, en ningún momento se puso en una situación límite al jefe de Gabinete. Hay que matizar un poco con la experiencia y hablar sabiendo lo que a uno le pasó”.

También analizó la renuncia de su primo, Esteban Bullrich, de Pro y señaló: “Su situación fue confusa y hubo actores de Pro que tuvieron acciones distintas, pero me pareció que no daba para que se fuera. Si quería pelearla, podía hacerlo”.