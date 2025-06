Patricia Bullrich le salió al cruce a Cristina Kirchner: “Adelantó su candidatura para generar un clima de proscripción”

Luego del acto encabezado por la expresidenta Cristina Kirchner en la que se definió como “una fusilada que vive”, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, le salió al cruce y dijo que su postulación en las elecciones bonaerense “puede ser perjudicial para su gente”. Además, señaló que es una “discusión abstracta” si al Gobierno le conviene que la exvicepresidenta no vaya presa para que esté en la escena electoral.

“En la cancha electoral, Cristina va a estar siempre, sea cual sea la decisión de la Corte. Con una condena definitiva, ella va a tener un papel político. Quizás más fuerte que siendo candidata. Su presencia en el próximo proceso electoral puede hasta ser más perjudicial para su gente”, expresó Bullrich en LN+ y comparó la candidatura con las elecciones de este domingo en Misiones: “Ayer un candidato, estando en la cárcel, sacó el 20% de los votos. El policía Ramón Amarilla”.

Además, indicó: “Es un juicio que tiene ya muchos años. Yo tuve mucho protagonismo con la primera denuncia. Acá hubo una decisión de Cristina Kirchner de adelantar su candidatura de carácter menor para generar un clima de proscripción, cuando en definitiva se podía haber tomado años atrás. Este es el final de un proceso que lleva 17 años”.

“El poder que juzga tiene que ser independiente y elegido en segunda instancia. No quiero que lo de México pase en la Argentina, y casi pasa. La elección popular de los jueces es el juez con la bandera de un partido político”, consideró.

En tanto, se refirió a la propuesta que presentó tiempo atrás, cuando sugirió construir una cárcel con el nombre de Cristina Kirchner. Al respecto, la titular de la cartera de Seguridad aseguró que ella no está apta para obligar a ejecutar un programa sin ser presidenta y explicó: “Creo en las cosas que tienen símbolos. A mi me duele mucho que la Argentina tenga una dos veces presidenta de la Nación, senadora y diputada que hoy esté condenada por corrupción. Eso habla de lo que se permitió en la Argentina. También fueron condenados su vicepresidente y otros funcionarios. El país fue vaciado por el kirchnerismo. De esto tenemos que hablar, no si Cristina va a ir presa o no”.

Por otra parte, Bullrich justificó nuevamente la detención de Juan Grabois por la toma del Instituto Nacional Juan Perón y afirmó que el dirigente estaba “en flagrancia, tomando una medida de usurpación y deteniendo indebidamente a cuatro policías”. “¿Los efectivos de seguridad tienen que pedir una orden para un lugar que fue tomado a la fuerza? El procedimiento fue perfecto. Es como estar frente a un delincuente y preguntarle a un juez si lo debo detener o no", resaltó y apuntó también contra Martín Lousteau por solidarizarse, a quien acusó de “volver a sus orígenes kirchneristas”.

Sobre el crimen de Thiago: “Con esto logran que los policías no tiren más”

Dos días después de la muerte de Thiago Correa, el chico de siete años que fue baleado en medio de un tiroteo, Bullrich defendió el accionar del policía, quien disparó contra cuatro delincuentes y una de esas balas impactó contra el menor.

Nene baleado en La Matanza por un policía que se resistió a un robo, confirmaron que el chico de 7 años falleció luego de estar internado durante un día con muerte cerebral

“El policía disparó para protegerse de cuatro delincuentes, siendo de noche. El objetivo fue claro: se defendió legítimamente usando el arma reglamentaria. Fue una tragedia que una de las balas haya rebotado. Objetivamente, el policía salió con su mamá rumbo al trabajo, no fue con la intención de matar a Thiago. Los responsables directos fueron los delincuentes”, declaró.

A su vez, la ministra sostuvo que los delincuentes que salen con armas a robar son protegidos y advirtió: “Son teorías que desprecian la protección que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen que dar a la ciudadanía. Con esto logran que los policías no tiren más”.