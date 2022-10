Patricia Bullrich, sobre el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad interior: “Pasaron 40 años”

escuchar

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió esta noche al uso de las Fuerzas Armadas y reivindicó que puedan ser usadas para garantizar la seguridad interior. “Pasaron 40 años, se hizo un juicio a las Juntas, hay que sacar este tema del freezer”, afirmó.

En diálogo con Luis Majul en LN+, criticó al Gobierno y analizó por qué actúan también como oposición. “Quieren separarse de lo que está pasando con la economía del país y del recorte que está planteando Massa en el presupuesto”, planteó.

Según opinó, el oficialismo no dice la verdad. “Aparecen diciendo que buscan un proyecto distinto para la clase media. Construyen un relato de un kirchnerismo que salva a la gente y es un gobierno que les está sacando los ingresos con la inflación y con todo lo que hicieron, con dos años y medio de sostener un Guzmán que nos llevó a esta situación de crisis total”.

“No hay gobierno”, lanzó. Y argumentó: “Si vos ves cómo cambian los ministros, cómo se van para proteger su propio poder y no les importa el gobierno nacional, los gobernadores como Manzur que se quieren ir y tomar su parte del feudo argentino y de lo demás que se haga cargo Alberto Fernández...”.

Sobre la figura de Cristina Kirchner planteó: “Lo que está haciendo es construir la idea de que ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando con el gobierno”. Y agregó: " Máximo critica y Cristina se queda callada porque sabe que lo que vendría si siguen emitiendo a lo loco es la hiperinflación”.

En esa línea, sostuvo que Massa “está en una especie de submarino sin llamar mucho la atención”. E ironizó: “Del superministro pasó a estar guardado”. Entonces, dijo que el oficialismo está llevando la situación en materia económica al límite. “Hacen una especie de medición de precisión para que la bomba le explote al próximo gobierno”.

“Ellos solo quieren hacerse cargo cuando tienen plata en la caja. Ahora que tiene que ajustar el presupuesto en Educación y los presupuestos sociales y que los salarios están más bajos dicen que con este gobierno no tienen nada que ver. Es una irresponsabilidad”, arremetió Bullrich.

Sobre el Presupuesto 2023, en el que se modificaría el impuesto a las ganancias, la exministra de Seguridad criticó: “Ellos [el Gobierno] están queriendo no discutir el verdadero presupuesto. Lo hacen para no discutir las cosas que tienen que discutir: que por primera vez no pueden mantenerlo como a ellos les gustaría. Que no pueden hacer el Plan Platita, que hay recortes en Educación, en Defensa y en Seguridad. Hay recortes en todo”.

