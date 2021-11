Paula Oliveto, contundente con Cristina Kirchner por su jubilación: “Me genera asco”

A pedido de Cristina Kirchner, la Anses aceptó que se archive un juicio y le seguirá pagando dos jubilaciones de privilegio (una como expresidenta y otra como viuda de un expresidente), lo cual equivale a 2,8 millones de pesos por mes, y un retroactivo de $120 millones. “Me genera asco y una inmoralidad absoluta”, disparó al respecto Paula Oliveto, candidata a diputada porteña por Juntos por el Cambio.

Al conversar con +Realidad, por LN+, la presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires opinó que, tras la derrota oficialista en las PASO, Cristina realizó “un retiro táctico” por lo que “no compartió campaña con sus candidatos” y dejó, mediante su carta, a Alberto Fernández y al Frente de Todos “en una situación de endeblez absoluta”.

Entonces, añadió: “Ella decidió ponerse en un rol ajeno, como si ni la derrota ni lo ineficiente y malo que es el Gobierno tuviera que ver con su responsabilidad, y ella es la jefa de ese movimiento político y no va a poder zafar de lo que sentimos los argentinos respecto a ella”.

Según dijo, Cristina “redobla”, con lo cual Oliveto proyectó que, después de las elecciones del 14 de noviembre, la vicepresidenta “va a evaluar la situación e intentar que el padre de la derrota sea el Presidente”.

La fundadora del partido GEN, Margarita Stolbizer, presente también en el piso, retrucó: “Mirando la idea del capitán que abandona el barco, me imagino que ella sería un capitán que primero revisa la caja fuerte, se carga las joyas en los bolsillos y después escapa”.

Además, cuestionó: “No ha tenido, en el último tiempo, ni una palabra de condolencia a las familias de los más de 115 mil muertos, no ha tenido tiempo de acompañar absolutamente a nadie, pero sí tuvo tiempo para pedir los dos millones y medio que cobra de pensiones que cobra todos los meses, los 100 millones de retroactivos y que no le cobren el impuesto a las ganancias”. Y lanzó: “No van a abandonar tanto hasta no exprimir al Estado todo lo que puedan y hasta no lograr lo que está buscando, que es la impunidad”.

Para Stolbizer, “todos los responsables del desastre del Gobierno van a ser castigados y, aunque [Sergio] Massa tenga el sueño de ser un superministro, se van a ir al tacho todos juntos”. Oliveto también apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y dijo que “es el mejor empleado de Máximo Kirchner”.

En este mismo sentido, Oliveto consideró: “Yo creo que Cristina sabe que su tiempo se terminó y se está llevando lo que puede: la jubilación, el retroactivo y algunos sobreseimientos dudosos de jueces que responden a Justicia legítima. Ella es la más consciente de que tiene que arreglar rápido su situación”.

Así, evaluó que, si Juntos por el Cambio gana las elecciones y logra meter 120 diputados en el Congreso se convertiría “en un dique de contención a las locuras que se le van a ocurrir” y subrayó: “En esta elección, Cristina se juega su libertad y nosotros, los argentinos, también. Si ella tiene las herramientas, doblaría la apuesta y terminaríamos en Venezuela, Nicaragua o en Cuba”.

Para Oliveto, la sociedad “se está acostumbrando a un desequilibrio absoluto”, y explicó esto al referirse a “la fuerte injerencia que tiene el kirchnerismo en el nombramiento de jueces”. “El abogado de ella (por Roberto Boico) es juez federal. Es una locura lo que estamos viviendo”, lanzó.