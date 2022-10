Ricardo Gil Lavedra cuestionó un detalle clave de Argentina 1985: “Es imperdonable”

escuchar

Ricardo Gil Lavedra cuestionó en duros términos Argentina 1985, la película que describe el Juicio a las Juntas en el que el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se desempeñó como magistrado.

Entrevistado en El diario de Leuco (LN+), el exministro de Justicia de Fernando de la Rúa dio sus impresiones sobre la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.

“La vi dos veces, la primera en una función privada a la cual asistimos los cuatro jueces que sobrevivimos y luego acompañé a mi mujer a verla a un cine de Pilar”, reconoció. Y agregó: “Tengo una opinión más benigna. Se trata de una película comercial, con la liviandad que esto supone. Está edulcorada políticamente, bien actuada y realizada”.

Sin embargo, planteó numerosos reparos respecto al filme que llegó con gran éxito a las salas de cine y a la plataforma Prime Video, de Amazon. “Comparto muchas de las críticas -sostuvo-. Hay omisiones, algunas raras, otras inconcebibles. Por ejemplo, en la placa final, cuando ponen las leyes de la impunidad y descartan los indultos. Es imperdonable, ante el mínimo rigor profesional que puede tener una placa que se pone al final”.

Respecto a la casi completa ausencia del entonces presidente Raúl Alfonsín de la trama, Gil Lavedra fue más contundente. “No hubiera habido juicio sin Alfonsín. Yo lo asigno a cierta pereza intelectual de los realizadores, con muy poco hubieran podido ser más consecuentes con la realidad. Es más, la realidad le hubiera dado mejor trama dramática que algunas de las que inventaron”, indicó.

En este contexto, reveló que los integrantes del tribunal que juzgó a las juntas no fueron consultados de cara a la redacción del guión: “Incluso, cuando fuimos a la premiere, el director no habló con nosotros y apenas [lo hizo] brevemente Darín. Si hubieran abrevado mejor en las fuentes históricas, el producto hubiera sido mejor, pero me parece que buscaban hacer un producto comercial”.

A pesar de sus críticas, reconoció que “es sano que se haya abierto esa discusión sobre este episodio que fue fundacional para nuestra democracia” y resumió: “Es un producto liviano, está hecha para agradar. Ojalá gane el Oscar”.

Más críticas

El exdiputado de la Unión Cívica Radical durante gobierno de Raúl Alfonsín y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Jesús Rodríguez, compartió su impresión sobre la película Argentina 1985, centrada en el juicio a los responsables de la última dictadura cívico-militar y reveló detalles que no fueron incluidos en el largometraje.

El 3 de octubre pasado, durante su paso por Odisea Argentina (LN+), programa conducido por Carlos Pagni, el también exministro de Economía alfonsinista señaló algunas diferencias entre lo expuesto en el material fílmico y la realidad. “Primero que nada, es importante resaltar que el fiscal Strassera, que estuvo a cargo del Juicio a las Juntas y a quien considero un amigo y verdadero héroe, pudo llevar a cabo la acusación porque estuvo primero la CONADEP”, dijo.

“La CONADEP hizo un gran trabajo. El caso no se produjo por generación espontánea. Y es decisión del presidente [Raúl] Alfonsín crear tal asociación, que luego fue reproducida en otros países del mundo. Es, ni más ni menos, el primer caso de una comisión de la verdad en el mundo”, destacó.

"La Argentina no tiene futuro aislada del mundo". El análisis de Jesús Rodríguez.

“De la CONADEP surgió un documento llamado Nunca Más o Informe Sabato, en honor al presidente de la comisión, Ernesto Sabato. Más tarde se hizo un libro con millones de ejemplares vendidos. Pero nada de esto está en la película”, lamentó Rodríguez. Hecha la aclaración, marcó otro aspecto que pasa por alto la película dirigida por Santiago Mitre, que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles de Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.

“Durante el juicio, muchos fueron testigos del dramático y desgarrador testimonio de Adriana Calvo de Laborde -física, docente e investigadora secuestrada durante la última dictadura militar-. Su exposición duró más de cinco horas. Ese día estuvo [Jorge Luis] Borges en esa sesión, que armó un texto impecable que después fue publicado por Agencia EFE y diario El País. Pero por algún motivo que desconozco, nada de eso fue replicado en la película”, precisó Rodríguez.

Finalmente, coincidió con Gil Lavedra en cuestionar una de las frases de los últimos tramos de la cinta: “Dice ‘luego de las condenas, hubo leyes de olvido’. De lo que sí se olvidaron fue de hablar del indulto. Es algo que no se cita”. A pesar de sus reparos a nivel histórico y argumental, el exlegislador radical consideró a Argentina 1985 como un “mérito extraordinario” que permite “llevarle a la mitad de los argentinos que no fueron contemporáneos una mirada al hecho”.

“Hay grandes actores. Ojalá que gane el Oscar. Muchísima gente en las salas. Cuando vaya a las plataformas va a ser muy masiva. Solo elogios para ellos”, destacó.

Rodríguez terminó la entrevista televisiva con una reflexión acerca del proceso judicial que culminó con cinco jerarcas militares condenados -Videla, Massera, Viola y Lambruschini- y cuatro absueltos -Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya-. “Fue algo realmente sorprendente, un tema decisivo para la nación argentina y del cual tenemos que estar orgullosos. Fue el resultado de una vocación, decisión y convicción”, concluyó.

LA NACION

Temas Política