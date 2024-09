Sandra Pettovello deslizó que el Gobierno podría vetar el financiamiento universitario: “Si no mantenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo no va a tener sentido”

Escuchar

Mientras se define el financiamiento universitario, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, definió al equilibrio fiscal como “la columna vertebral de este Gobierno” y deslizó que entonces el presidente Javier Milei podría vetar si el Senado aprueba el financiamiento universitario.

“Por empezar nosotros aumentamos 270% los gastos de funcionamiento de las universidades y estamos trabajando en función de cómo aumentar los sueldos de los profesores. Estamos trabajando en eso”, comenzó la ministra.

“Lo que se tiene que entender en cuanto al veto es que hay una columna vertebral que es la economía y que en este caso es el equilibrio fiscal. Si nosotros no mantenemos el equilibrio fiscal, todo el sacrificio que se hizo hasta ahora y que hizo la ciudadanía no va a tener sentido, porque nosotros no podemos emitir, no queremos y la única manera es llegar al equilibrio fiscal para bajar la inflación. Es la mejor política para el bolsillo de la gente”, dijo durante una entrevista con LN+.

El Presidente ya había anticipado que de aprobarse el proyecto de ley que garantiza el financiamiento de las universidades nacionales, actualizando sus presupuestos según el índice de inflación, tiene pensado vetar la iniciativa, que obtuvo dictamen y la oposición espera sancionar esta noche.

El proyecto que aprobó la Cámara baja le ordena a la administración nacional recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios en base a la inflación informada por el Indec, acumulada entre el 1° de diciembre último y el momento de la sanción de la ley. A partir de ahí, la actualización se hará de manera mensual, también por inflación.

