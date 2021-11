Sergio Berni le respondió a Aníbal Fernández: “No me interesa si estamos mejor que otras ciudades de Estados Unidos”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, asumió su responsabilidad tras el crimen del kiosquero en Ramos Mejía, La Matanza. “No vine acá ni para excusarme ni para sacarme las responsabilidades de encima. Creo que los funcionarios deben asumir las responsabilidades que les competen”, dijo en diálogo con LN+.

Además, se refirió a los dichos del ministro de Seguridad la Nación, Aníbal Fernández, quien esta mañana habló sobre el caso y dijo sobre la inseguridad: “Sucede en todos los lugares del mundo, si es eso a lo que se refiere, en algunos más y en algunos menos. Nosotros estamos teniendo una situación tan particular que nos obliga a mirarlos. Si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, tan cuidadoso y sin solución”.

Sobre esto, Berni opinó: “Que nosotros estamos mucho mejor que ciudades de Estados Unidos a mí no me interesa, yo quiero que los bonaerenses vivan como las mejores ciudades del mundo, como los países nórdicos, como en Suiza, que tengamos una inclusión como en Suiza. Quiero que los presos se resociabilicen”.

El ministro dijo que no se irá después de las elecciones. Afirmó que en los momentos difíciles se siente obligado a “seguir”. “Mi permanencia tiene que ver con cuestiones políticas. Situaciones como las de Roberto para aquellos que tenemos responsabilidad y compromiso sabemos que no podemos retirarnos, tenemos que redoblar los esfuerzos. Para un soldado rendirse no es una opción”. A pesar de que remarcó que diciente en muchos aspectos con el gobierno nacional, Berni expresó: “Esto hace que tenga que guardarme todas las diferencias políticas”.

El funcionario fue cuestionado sobre cómo pudo ocurrir un asesinato a 200 metros de la comisaría. “Les puedo explicar”, comenzó Berni. Sobre la muerte del kiosquero, el ministro expresó: “Entiendo el dolor del hijo, se me caen las lágrimas”. En un relato en el que destacó los avances en materia de seguridad en la provincia, sostuvo que “hace seis meses que no hay un delito complejo ni un solo secuestro extorsivo”. Pero, sobre la pregunta, respondió: “Este chico entró a la cárcel a los 22 años y salió a los 29, es de Fuerte Apache, no sabe ni donde queda la comisaría”.

Además, se refirió al video del patrullero que fue enviado a la escena del asesinato del comerciante Roberto Sabo en la localidad de Ramos Mejía, pero que tuvo que ser empujado por los presentes. “El patrullero no se quedó sin nafta. Un auto si se queda sin nafta no arranca, lo que le pasó al patrullero fue que el policía dejó todas las luces prendidas las balizas y no tenía batería por un error humano. Seguramente a ustedes también les pasó”, justificó Berni.

“Cuando asumimos teníamos 1400 patrulleros, 400 no funcionaban. Compramos 2200 patrulleros 0KM que están en la calle y además pusimos 1000 patrulleros más. Fue este gobernador el que equiparó los sueldos de la PBA con los de la fuerza de seguridad”, precisó.