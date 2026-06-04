Un analista internacional advirtió sobre la situación “dramática” en Medio Oriente y explicó por qué ya no se puede hablar de un cese del fuego

A casi cien días desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, la posibilidad de una tregua entre el régimen iraní y la administración de Donald Trump parece estar cada vez más lejos, según explicó el analista internacional Andrés Repetto en LN+.

Para remarcar la situación actual, el especialista sostuvo: “Los iraníes están diciendo, que no hay ningún tipo de avance en las negociaciones con los Estados Unidos”.

En medio de las declaraciones cruzadas entre ambas partes, Repetto detalló la caída en la imagen del líder iraní y el mandatario estadounidense: “Esto está denotando en la caída de popularidad del presidente y el margen de maniobra para negociar. Lo mismo está pasando en Israel (..) donde la popularidad del primer ministro israelí también está cayendo principalmente en el norte del país que está sufriendo el embate de la guerra contra Hezbollah”.

“Una situación dramática porque estamos todavía en una guerra y en una encrucijada”, reflexionó.

Iran habria aceptado frenar su plan nuclear

En este contexto, el analista internacional mencionó el reciente ataque iraní en el aeropuerto de Kuwait, que causó causó la muerte de una persona, decenas de heridos y la destrucción total de una de las terminales.

Ataque iraní en el aeropuerto de Kuwait

Tensión en el liderazgo de Estados Unidos

Mientras Estados Unidos intenta mostrarse fuerte en relación a la guerra, Repetto manifestó el debilitamiento interno actual de la administración de Donald Trump, tras las declaraciones del mandatario en medio del conflicto en Medio Oriente.

En este sentido subrayó: “El Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, le dio el primer día a ponerle un freno a Trump en la guerra contra Irán”.

“En la Cámara de Representantes, que tiene mayoría de republicanos, se sumaron algunos republicanos a los demócratas y votaron para frenar el poder de Trump para ir a la guerra, por lo menos para pedir autorización”, sumó.

Para explicar esta situación, el especialista sostuvo que en Estados Unidos un presidente puede ir a un conflicto militar, pero cuando se cumple el día 60 debe solicitar una autorización en el Congreso.

“Trump dice: ´Bueno, no, como hubo un alto el fuego, esto se resetea y volvemos al día uno´. No, la Cámara de Representantes con propios republicanos del partido Trump dijeron que no, que ya pasaron los 60 días"

Para concluir, el especialista volvió a hacer hincapié en la imagen negativa de Trump en el país, no solo por parte de los opositores, sino también de los propios republicanos: “Se empieza a degradar el poder interno del presidente. Por supuesto, tiene que pasar por el Senado, el presidente lo puede, pero ya hay un mensaje político, s complicado para su imagen”, concluyó.