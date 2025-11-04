Resultados de la Quiniela de Córdoba ronda Matutina de hoy, 4 de noviembre

La Quiniela de la provincia de Córdoba realizó este martes 4 de noviembre el sorteo de la edición Matutina, que entregó como número ganador al: 9549.

De este primer resultado se desprende que la cabeza fue para el número 49, que en el diccionario de los sueños significa: la carne.

Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

9549

6355

8121

4072

El sorteo de la Quiniela de Córdoba, en su edición Matutina, se completa con los siguientes números:

0641

4443

4335

9678

6016

2820

0607

6029

7656

8065

3327

8371

8420

0784

2987

8333

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Córdoba?

La lotería de la provincia de Córdoba realiza cinco concursos de quiniela de lunes a viernes (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina, Nocturna y La Turista). Los días sábados realiza cuatro de los sorteos (queda afuera La Turista).

La Turista es el quinto concurso de la quiniela que se sortea de lunes a viernes en el horario de las 22:15 horas. El extracto se resuelve por tres códigos: Lotería de Santiago, Quiniela de Misiones y Quiniela de Córdoba.

Cómo jugar a la Quiniela de Córdoba

Se trata de un concurso de jugadas, entendidas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos.

Las apuestas se realizan en las agencias oficiales, que cuando disponen de capturadoras de apuestas, permiten apostar hasta minutos antes del sorteo.

Hay tres tipos de apuestas:

A primera: significa que sólo se apuesta que el número saldrá a primera. Puede apostarse una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras.

A los premios: significa que se apuesta que el número elegido saldrá en segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo, décimo quinto, o en vigésimo lugar. Puede ser una cifra (solo hasta el quinto lugar), dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Cabe aclarar que se apuesta no a la posición, sino al rango elegido. Por ejemplo en el caso del décimo, se está apostando a que el número salga en las diez primeras posiciones.

Redoblona: significa que se apostó a que dos números (de dos cifras exclusivamente) saldrán en lugares determinados.

Luego de iniciada su apuesta, el cliente recibirá un ticket que será el único comprobante válido para cobrar premios si correspondiese, haciéndose efectivo en el mismo lugar en el que se efectuó la apuesta.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela de Córdoba?

Los números ganadores en los sorteos de la Quiniela de Córdoba pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

¿Dónde se pagan los premios?

Los premios de la quiniela cordobesa se abonan en la agencia donde el ganador compró el ticket.