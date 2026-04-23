Por qué recomiendan poner una moneda en el router del wi-fi y para qué sirve

El router es uno de los dispositivos fundamentales dentro de los hogares actuales al permitir la distribución de la señal de internet para computadoras, teléfonos celulares y televisores inteligentes.

Ante la inestabilidad de la red o fallas en la conexión, muchas personas recurren a soluciones rápidas. Entre los métodos más populares en redes sociales y foros tecnológicos aparece la costumbre de colocar una moneda sobre el aparato para mejorar el rendimiento de la señal wifi.

El router de wifi es clave para la conectividad a internet Computer

Quienes defienden esta práctica sostienen que el metal actúa como una pequeña antena o un disipador de energía que estabiliza la transmisión de datos. Otra explicación recurrente sugiere que el peso adicional de la moneda brinda firmeza al dispositivo cuando este resulta demasiado liviano o los cables generan tensión. Pese a estas creencias, los especialistas en redes aclaran que el método carece de fundamentos científicos y técnicos comprobables.

Los técnicos en la materia coinciden en que la moneda resulta insignificante frente a las ondas de radio. Las redes actuales operan en frecuencias de 2.4 GHz o 5 GHz, y el tamaño del objeto metálico es insuficiente para alterar la propagación de estas ondas de forma efectiva.

Existe además un peligro concreto al aplicar este truco. Los enrutadores modernos poseen rejillas de ventilación diseñadas para disipar el calor generado durante el funcionamiento constante. Colocar monedas u otros objetos metálicos sobre estas ranuras obstruye el flujo de aire. Si el equipo sufre un sobrecalentamiento, su rendimiento cae y la vida útil del hardware disminuye de manera drástica. Además, la acumulación de elementos metálicos en la parte superior puede causar interferencias no deseadas, lo cual genera zonas de sombra donde la señal llega con menor intensidad.

Cómo optimizar la señal WiFi

La clave para una buena conexión reside en la posición física y la ausencia de obstáculos físicos, no en la colocación de objetos decorativos o metálicos sobre la carcasa del aparato. El uso de metales sobre componentes electrónicos sensibles suele ser contraproducente debido a la sensibilidad de las antenas internas del router a las alteraciones del campo electromagnético en sus proximidades inmediatas.

Por lo tanto, el consejo profesional invita a ignorar las sugerencias virales y optar por una correcta disposición espacial del dispositivo en el hogar para garantizar estabilidad en la navegación web diaria y evitar daños innecesarios en la vida útil de estos componentes tecnológicos tan esenciales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA