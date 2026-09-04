Resultados de la Quiniela Nacional ronda Nocturna de hoy, 3 de septiembre
Este jueves se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 07 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste
- 1 minuto de lectura'
Este jueves 3 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Nocturna. El número ganador resultó ser el 9907.
La cabeza del sorteo fue el número 07, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el revólver. Por otra parte las letras fueron BFTY.
Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Nocturna se realiza a las 21:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:
- 9907
- 4379
- 2402
- 9975
Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Nocturna los siguientes números:
- 2270
- 1500
- 3709
- 1472
- 6192
- 1495
- 3685
- 6190
- 1364
- 8909
- 5921
- 1322
- 3092
- 9486
- 7564
- 5370
¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?
La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.
- La primera: 12:00 h.
- La matutina: 14:30 h.
- La vespertina: 17:30 h.
- La nocturna: 21:00 h.
¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?
El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).
La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.
APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.
En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.
¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?
Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION
- 1
- 2
Tony Robbins, experto en crecimiento personal: “La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar gracia en tu vida y en los demás”
- 3
Detrás de los dichos de Trump sobre las Malvinas: especialistas británicos advierten sobre las causas y posibles consecuencias de un giro de postura
- 4
Terminó la secundaria hace tres años y todavía no consigue su primer trabajo: “Quiero una oportunidad”