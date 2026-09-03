Marcela Pagano denunció que la secretaria de Ciencia, Adriana Baravelle, compró un doctorado en IA

La diputada nacional Marcela Pagano puso en duda un doctorado en Inteligencia Artificial que habría obtenido la recientemente nombrada por el Gobierno como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravelle.

“La American Andragogy University es trucha y vende un título de doctorado trucho. Por la módica suma de 400 dólares y en tan solo diez días, también soy doctora”, dijo la edil.

El pasado 13 de agosto, el Gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete, anunció que Baravelle, a quien mencionaron como magíster en el decreto 730/2026 publicado en el Boletín Oficial, reemplazaría a Darío Genua en ese cargo de la Secretaría. De acuerdo al comunicado oficial emitido entonces, la flamante funcionaria es Magíster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral. Además, es analista de sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional.

También trascendió que Baravelle tenía un doctorado en IA otorgado, aparentemente, por la American Andragogy University, aunque ese dato no figura actualmente en su perfil de LinkedIn ni en la información oficial. Según pudo averiguar LA NACION con respecto a ese título en particular, como la ahora funcionaria lo obtuvo en el exterior, no tendría un reconocimiento formal en la Argentina porque debe existir en el país una carrera equivalente en una universidad nacional, de ahí que el Gobierno la mencionara como magíster al momento del anuncio formal.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología agradeció a Darío Genua por su compromiso y destacó la trayectoria de Baravalle X Secretaría de Innoviación, Ciencia y Tecnología

Es sobre este último dato que Pagano puso la lupa. “Cuando la anunciaron, ella [por Baravelle] mostró su idoneidad en el cargo en función de ese título en Inteligencia Artificial. Qué raro. ¿Una doctora en eso? Me puse a investigar y ahora soy doctora en la misma universidad que la secretaria", comenzó diciendo la diputada en una denuncia que hizo pública a través de un video.

Marcela Pagano denunció que la secretaria de Ciencia obtuvo un doctorado en IA “sin estudiar”

Pagano contó que se comunicó con la American Andragogy University, con domicilio en Hawái, “que está floja de papeles porque en Estados Unidos no la reconocen”, y que un hombre le envió un audio donde le contó que se tardaba “una semana en convalidar, una semana para ser doctora”.

La diputada, que mostró el título que le dieron a ella por hacer el mismo curso, mostró un mensaje de voz donde esa persona le decía que el costo regular del doctorado era de 5000 dólares, pero que por una promoción para los estudiantes de América Latina le cobrarían 400 dólares. “La secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se ‘recibió’ en ocho días hábiles”, escribió Pagano en su cuenta de X y sumó que “esas pruebas ya están en la Justicia”.

“Todo una truchada. En esta universidad uno compra los títulos, los obtiene en una semana. No rendí un examen, no escribí ninguna tesis, no hice absolutamente nada, solo respondí un WhatsApp con preguntas básicas. Te mandan el certificado y notas de asignaturas que nunca cursé. En todo me saqué A. En el gobierno de [Javier] Milei se premia a una truchada”, agregó la diputada en el video.