Saltar al contenido principal
LA NACION

Resultados de la Quiniela Nacional ronda Previa de hoy, 6 de octubre

Este martes se sorteó el premio de la Quiniela de la Ciudad (antes conocida como Quiniela Nacional), con el 05 a la cabeza; controlá tu jugada y enterate si ganaste

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 6 de octubre
Sorteo de la Quiniela Nacional Previa: los 20 ganadores de hoy, 6 de octubre

Este martes 6 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela Ciudad - popularmente conocida como Quiniela Nacional - en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 0505.

La cabeza del sorteo fue el número 05, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el gato. Por otra parte las letras fueron NNRX.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

  • 0505
  • 9506
  • 3578
  • 0633

Luego completan el sorteo de la quiniela de la Ciudad en la ronda Previa los siguientes números:

  • 0961
  • 2282
  • 4731
  • 0413
  • 1960
  • 5353
  • 0068
  • 3113
  • 2626
  • 0030
  • 1736
  • 1310
  • 2217
  • 2311
  • 4624
  • 5696

¿Cuándo se sortea la Quiniela de la Ciudad (ex Nacional)?

La Quiniela Nacional, que desde 2017 fue traspasada a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso se denomina Quiniela de la Ciudad, que se sortea cuatro veces por día, de lunes a viernes, y una vez los días sábados.

  • La primera: 12:00 h.
  • La matutina: 14:30 h.
  • La vespertina: 17:30 h.
  • La nocturna: 21:00 h.

¿Cómo jugar a la Quiniela de la Ciudad?

El apostador deberá dirigirse hacia la Agencia de Loterías más cercana y cargar su apuesta. Es necesario recordar que estas se cierran 10 minutos antes del sorteo los días de semana y 15 minutos antes los fines de semana. El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual querés apostar (primera, matutina, vespertina o nocturna).

La apuesta mínima por cada extracto de Lotería es de $4.

APUESTA DIRECTA: se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

APUESTA REDOBLONA: se realiza en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.

De resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, setenta, seiscientos o tres mil quinientas veces, según la variante utilizada.

En los sorteos, se retiran 20 bolillas entre los números 00 y 9999.

¿Cómo ver el resultado de la Quiniela Múltiple de la Provincia de Buenos Aires?

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION

LA NACION
Más leídas
  1. La última práctica de Messi: sonrisas, nostalgia, dos visitas y un detalle que anticipó el adiós
    1

    Lionel Messi, último en la fila y el de siempre con la pelota: así fue su práctica final con la selección

  2. El Mellizo casi lo gana con rebeldía y un "lujo": Palermo lo llenó de centros y lo sorprendió con un exPincha
    2

    Vélez vs. Platense o Guillermo Barros Schelotto vs. Martín Palermo, un empate en donde cada uno defendió su esencia

  3. El DT que a los 68 años se animó al streaming, pero no colgó el buzo y quiere volver a entrenar
    3

    Gareca: el técnico que no colgó el buzo, ambiciona volver a entrenar y mientras tanto le hizo un espacio al streamer

  4. “Yersinia pestis integra la categoría A de agentes de bioterrorismo”, afirma un infectólogo
    4

    “Yersinia pestis integra la categoría A de agentes de bioterrorismo”: la explicación de un infectólogo tras la muerte de una investigadora en Rusia