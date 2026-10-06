Jannik Sinner, número 1 del mundo, anunció que no jugará por el resto del año

ROMA (AFP).- Sin recuperarse de la lesión en la rodilla derecha que le impide jugar desde su título en Wimbledon, en julio pasado, el tenista Jannik Sinner, número 1 del mundo, anunció este martes que pone fin a la temporada y ya no competirá en lo que resta del año. “Junto con los médicos decidimos que necesito un tratamiento”, declaró el italiano en un mensaje de video difundido a través de sus redes sociales.

“En este momento también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo”, agregó el deportista,de 25 años, luego de perderse un final de temporada que cerrará con el Masters y las finales de la Copa Davis, ambas en Italia.

“Haré todo lo posible para volver al 100%”, concluyó su mensaje el italiano de 25 años y ganador de cinco Grand Slams. El tratamiento que debe encarar el tenista se debe “a una inflamación en la rodilla”. Por el momento, se descarta una intervención quirúrgica.

El tenista sufre de una tendinopatía en la rodilla derecha y de una inflamación de la banda iliotibial. El sábado se anunció su renuncia al Masters 1000 de Shanghái, apenas unos días después de ser baja en el ATP 500 de Pekín, donde defendía título.

Con este anuncio, Sinner pone fin a una temporada 2026 con un balance de 44 victorias y tres derrotas, con seis títulos conquistados (para un total de 30), entre ellos Wimbledon y una inédita serie de cinco Masters 1000 consecutivos (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma).

El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, anunció que ya no jugará por el resto del año. KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Ausente el vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, Sinner llegó a París como grandísimo favorito gracias también a sus tres victorias en los torneos preparatorios de la gira de tierra batida, pero víctima de un golpe de calor en el tercer set cuando estaba a un solo juego de la victoria, el italiano fue eliminado en segunda ronda en París por el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

La ausencia de Sinner debería suponer también un cambio de número 1 de la ATP, ya que tenía que defender muchos puntos en los últimos torneos tras sus victorias la temporada pasada en Viena, el Masters 1000 de París y en el Masters ATP de Turín, que da 1500 puntos al ganador. Con sus 11.000 puntos en la clasificación mundial, el italiano solo dispone de 1280 puntos de ventaja sobre Alexander Zverev. El alemán, de 29 años, no tuvo grandes resultados en los últimos torneos del año (semifinales en el Masters 1000 de París y una final en Viena como lo más destacado, perdiendo en ambas ocasiones frente a Sinner), por lo que podrá sumar muchos puntos.