Resultados de la Quiniela Plus de hoy, 23 de septiembre
Este miércoles se sorteó la Quiniela Plus; controlá tu jugada y enterate si ganaste en el juego de las 8 cifras de la lotería de la Provincia
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La Quiniela Plus este miércoles 23 de septiembre entregó como ganadores los siguientes números:
Tradicional
06-07-10-19-24-28-33-41-45-46-47-50-53-56-61-62-64-80-84-90.
En la ronda de 8 aciertos este pozo de 184.611.445,88, quedó vacante
La distribución del sorteo de la Quiniela Plus del miércoles quedó así:
- Siete aciertos: tuvo tres ganadores con $2.000.000,00
- Seis aciertos: tuvo 97 ganadores con $50.000,00
- Cinco aciertos: tuvo 939 ganadores con $5.000,00
¿Cuándo se sortea la Quiniela Plus?
Los números ganadores de la Quiniela Plus son sorteados por la Lotería de la Provincia en conjunto con la Quiniela nocturna, a las 21 h, de lunes a sábados.
¿Cómo se juega a la Quiniela Plus?
El apostador deberá dirigirse a su agencia de lotería y elegir 8 números del 00 al 99; el agenciero a cargo del local guardará la apuesta y le entregará su ticket con los números impresos.
Después del sorteo, el jugador deberá comprobar si dichos números aparecen en la parte final (decenas y unidades) de los números de cuatro cifras que se producen mediante el sorteo. A partir de 5 aciertos, el juego comienza a pagar, alcanzando el premio máximo al tener 8 aciertos, situación en la que el monto del premio se distribuye entre los ganadores con esta cantidad de coincidencias.
La Quiniela Plus tiene un pozo mínimo asegurado de $2.000.000 de pesos, aunque al tratarse de un juego poceado, es decir que su premio se establece a través de un pozo que se genera en parte a través de la recaudación, el monto que se lleve el ganador del juego varía según el sorteo.
El juego además posee otras dos modalidades: Súper Plus y Chance Plus
Super Plus: los números ganadores son las dos primeras cifras (unidad de mil y centena) y se considera ganador con premio a aquel apostador que haya obtenido mayor cantidad de aciertos.
Chance Plus: se toman como números sorteados la dos cifras del medio (la centena y la decena). El juego posee un pozo mínimo asegurado de ochocientos mil pesos ($800.000) para quien acierte todos los números. Además, obtienen premio fijo quienes acierten siete, seis y cinco números.
Ver resultados de la Quiniela Plus
Los resultados de este y otros juegos al azar pueden verseen el monitor de loterías y quinielas de LA NACION
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