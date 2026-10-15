Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Previa de hoy, 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Previa. El número ganador resultó ser el 5115.

La cabeza del sorteo fue el número 15, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: la niña bonita.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Previa se realiza a las 10:15 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

5115

9678

4002

8203

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Previa los siguientes números:

8803

0663

9881

7401

7217

6750

1080

1631

4498

0664

2738

7850

8554

6274

7139

4746

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.

al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras. Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION