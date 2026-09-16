Resultados de la Quiniela de Santa Fe ronda Primera de hoy, 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en su edición Primera. El número ganador resultó ser el 0802.

La cabeza del sorteo fue el número 02, que en el diccionario de los sueños está relacionado con: el niño.

Tal como está estipulado, el sorteo de la ronda Primera se realiza a las 12:00 h. Los primeros cuatro números del sorteo de hoy fueron:

0802

2079

0055

9633

Luego completan el sorteo de la Quiniela de Santa Fe en la ronda Primera los siguientes números:

8636

5391

4275

5607

1932

1639

5338

0609

1914

9095

1981

1601

7483

5451

4168

4308

¿Cuándo se sortea la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe realiza sorteos 4 veces al día: la Primera a las 12.00 h, más tarde el Matutino de las 14:30 h, seguido de la Vespertina de las 17.30 h y finalmente la Nocturna a las 21.00 h. De estos sorteos resultan los 20 números ganadores de la jornada.

¿Cómo se juega?

La Quiniela de Santa Fe dispone el sorteo de la siguiente forma: se giran en simultáneo cinco bolilleros; cuatro de ellos contienen esferas de goma con números del 1 al 9, estos se usan para determinar las 4 cifras que componen a los números premiados. El bolillero restante contiene bolillas numeradas del 1 al 20, y se usa para determinar la posición, y por ende el valor, de los números resultantes.

¿Cómo se apuesta en la Quiniela de Santa Fe?

La Quiniela de Santa Fe se juega apostando una determinada cantidad de dinero a números que van de 1 a 4 cifras y se ubican en lugares diferentes del ticket. El juego permite dos tipos de apuestas:

Apuestas directas al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras.

al PRIMERO (1º) o a varios premios, es decir, a los DOS (2), TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), DIEZ (10) o a los VEINTE (20) premios, a UNA (1) cifra, a DOS (2) cifras, a TRES (3) cifras, a CUATRO (4) cifras ó a CINCO (5) cifras. Apuestas en redoblonas, que consiste en una jugada combinada en la cual se apuesta a dos (2) números distintos o a un mismo número debiendo figurar en este último caso como mínimo dos (2) veces en el extracto dentro de los lugares de ubicación elegidos.

¿Cómo seguir el juego en la Quiniela de Santa Fe?

Los resultados de la Quiniela de Santa Fe y de otras loterías y juegos pueden verse en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION