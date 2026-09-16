Juicio por el crimen de Martín Aramburú: mostraron videos inéditos y un nuevo testigo habló de una “caza de personas”

La octava jornada de audiencias en el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú comenzó este miércoles con la presencia de la familia del exrugbier argentino, los cuatro acusados y un nuevo testigo que aportó datos clave sobre los momentos previos al asesinato ocurrido en marzo de 2022. Durante la audiencia, además, se exhibieron videos hasta ahora desconocidos de la terraza del bar Le Mabillon, donde se produjo el primer enfrentamiento entre los involucrados.

François, un hombre que aquella madrugada se encontraba sentado en una mesa detrás de Martín Aramburú y de su amigo Shaun Hegarty, fue el primero en declarar ante la Corte de Asís de París. Su testimonio permitió reconstruir la creciente tensión que se vivió en el bar Le Mabillon, en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, antes de que se desatara la pelea.

En una de las mesas contiguas se encontraban Loïk Le Priol, excomando de la marina y antiguo miembro del movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD), Romain Bouvier, también vinculado a la agrupación política, y Lyson R., pareja de Le Priol.

Según relató François en declaraciones consignadas por L’Équipe, Le Priol se dirigió de manera despectiva a otras dos personas que se encontraban en el lugar, ante lo cual los exrugbiers intervinieron para defenderlas. El francés se acercó entonces a su mesa y les dijo: “O se callan o ‘los fumo’ [“significa matar”, aclaró el testigo] y me voy a cog... a su madre”.

François subrayó que le llamó la atención la forma de hablar de Le Priol: “Suave, lo cual contrastaba notablemente con sus palabras. No eran meras insinuaciones vagas. Transmitían una fuerte sensación de control”. El hombre dijo que sintió miedo.

Un dibujo de los dos acusados en el juzgado de París BENOIT PEYRUCQ - AFP

Su declaración coincidió en ese punto con la brindada el martes por Hegarty, quien contó ante el tribunal que Le Priol le dio tres cachetadas y lo amenazó mientras le decía que sabía pelear porque había formado parte de los comandos de la Marina.

François aseguró que, después de ese episodio, la situación se mantuvo “tranquila” hasta que Hegarty y Aramburú se dispusieron a abandonar el bar.

“Uno de los jugadores de rugby se levantó para irse de la mesa y agarró la capucha de Le Priol, casi haciéndolo caer. Se levantó rápidamente y empezó una pelea, intercambiando puñetazos y patadas con el jugador de rugby. A cada uno se le unió rápidamente su amigo. El personal del bar intervino rápidamente para separarlos. Le Priol se quedó atrás, hablando con los guardias de seguridad”, recordó.

Las cámaras de seguridad del bar y de los locales cercanos ya habían mostrado esta secuencia, en la que se puede observar que Aramburú fue quien agarró por la espalda a Le Priol, tras lo cual se desató una pelea que posteriormente se trasladó al boulevard Saint-Germain.

Aramburú, con la camiseta del CASI Rodrigo Nespolo

El juez Franck Zientara le pidió entonces al testigo que describiera la pelea. “No fue una simple riña”, resumió. El hombre aseguró que vio a los acusados ​​“con ganas de ir a buscar” a los exrugbiers. Además, afirmó haber visto y oído a Bouvier decirle a Lyson R. que agarrara el Jeep para reunirse con Le Priol. “Andá a buscar a los jugadores de rugby”, dijo que fue la orden. La joven ahora está imputada por complicidad en tentativa de asesinato, alteración de la escena del crimen y ocultación de pruebas.

Al describir lo que ocurrió a continuación, François habló de una “caza de personas”. “Manejar por el boulevard Saint-Germain, usar un vehículo para hacerlo. Un Jeep no es un auto cualquiera; es una camioneta militar”, sostuvo. “Es usar un vehículo para perseguir personas”, reiteró. También consideró que los acusados mostraron “una intención de encontrar y perseguir a los jugadores de rugby para continuar un altercado, una pelea, para recuperar el control de su intercambio. Estaban claramente dispuestos a reanudar la pelea y continuar”.

Finalmente, François y el amigo con el que se encontraba tomaron un taxi en la intersección del boulevard Saint-Germain y se fueron del lugar. “Aquel día terminamos pensando que se había producido una pelea en una terraza y que todos se habían ido a casa”, indicó.

Shaun Hegarty, el amigo de Aramburú que se encontraba con él al momento del crimen KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Nuevos videos

Durante la declaración, el juez ordenó proyectar en la sala nuevas imágenes tomadas en la terraza de Le Mabillon. Uno de los videos mostró el momento en el que Le Priol se acercó a Hegarty y lo agredió.

En la grabación se observa cómo Le Priol lo toma del cuello de la camisa y le da una cachetada, antes de que un integrante del personal de seguridad intervenga, lo aparte y trate de calmar la situación. François aparece de espaldas, a pocos centímetros de ambos.

“Fue entonces cuando escuché que les decía que se callaran la boca”, reiteró.

Un segundo video exhibido ante el tribunal mostró una escena ocurrida minutos más tarde. François permanecía sentado junto a otras dos personas y en la toma podía verse el Fiat 500 de Lyson R. estacionado frente al bar, mientras que el Jeep de Le Priol ya no se encontraba allí.

Poco después, François se levantó de la mesa y observó regresar al Jeep. Le Priol regresó y comenzó una conversación con él y sus amigos. El video terminó con el Jeep alejándose.