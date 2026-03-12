LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 12 de marzo

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 12 de marzo
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 12 de marzo

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 12 de marzo. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante
    1

    Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante

  2. Se casaron hace 50 años y sobrevellaron la muerte de un hijo: su historia de amor
    2

    La historia de amor de Daniel Passarella y Graciela Benvenuto: “Mi compañera, el amor de mi vida”

  3. De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado
    3

    ¿Es momento de comprar un auto? De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado

  4. Por qué para los principales petroleros del país la Argentina puede ser un actor clave a nivel mundial
    4

    “Esta vez es diferente”: para los principales petroleros del país la Argentina puede ser un actor clave a nivel mundial