Anchoíta Aviación: Enrique Piñeyro constituyó una sociedad en el país para hacer vuelos humanitarios y privados

En las últimas horas, en redes sociales comenzó a circular la versión de que el piloto, cineasta y filántropo Enrique Piñeyro había lanzado una aerolínea bajo el nombre Anchoíta Aviación, en aparente continuidad con su conocido restaurante. Sin embargo, el también actor aclaró que la empresa fue creada para poder disponer de un hangar donde resguardar su avión Boeing 787, en el marco de los vuelos humanitarios y privados que realiza habitualmente.

“Es un trámite nomás. Para tener un hangar hay que tener una sociedad argentina. La SRL es una filial de la uruguaya, como también tenemos filial española”, señaló a LA NACION. Y aclaró que el objetivo no es operar vuelos comerciales regulares, sino continuar con ese tipo de operaciones específicas.

“Más que nada, lo hacemos para poder firmar el contrato de hangaraje. Los vuelos los podemos hacer sin hangar también, pero es más cómodo”, agregó.

La constitución de la sociedad fue publicada en el Boletín Oficial del 27 de abril. De acuerdo con ese documento, los socios son Piñeyro y Fernando Dubois. El objeto social contempla un amplio abanico de actividades vinculadas a la aviación: desde el transporte aéreo —regular y no regular— de pasajeros, carga y correo, tanto a nivel nacional como internacional, hasta servicios de fletamento o charter, taxi aéreo, asistencia sanitaria y trabajos aéreos en distintas especialidades, sujetos a la autorización de la autoridad aeronáutica.

Asimismo, incluye actividades como el hangaraje de aeronaves; la compra, venta, leasing e importación de equipos y partes aeronáuticas; la reparación y mantenimiento de aeronaves propias o de terceros; y la prestación de servicios de consultoría en el sector. También abarca iniciativas vinculadas al turismo aéreo y la contratación de personal especializado.

El capital social asciende a $10 millones, dividido en 10.000 cuotas de valor nominal $1000 cada una, todas suscriptas. Piñeyro posee 9800 cuotas, mientras que Dubois cuenta con 200 y se desempeña como gerente de la sociedad.

A fines del año pasado, Piñeyro había mantenido un conflicto con la Cancillería argentina a raíz de la falta de autorización para enviar 43 toneladas de ayuda alimentaria a Gaza a través de su fundación Solidaire. Finalmente, donó los alimentos a distintas ONG argentinas.

Enrique Piñeyro

Nieto de Enrico Rocca —hermano y socio de Agostino Rocca, fundador del Grupo Techint—, Piñeyro forma parte de una familia de larga tradición industrial en la Argentina. Es, además, primo segundo de Paolo Rocca, actual titular del conglomerado.