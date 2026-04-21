LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 21 de abril

Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 21 de abril. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. El pequeño gigante que atrapa a Manchester City: "Es lateral, pero juega como un 9 que vale 150 millones"
    1

    Nico O’Reilly, el pequeño gigante que atrapa a Manchester City: “Es lateral, pero juega como un №9 que vale 150 millones”

  2. El protocolo de intervención ante amenazas y estudiantes armados que definió la Provincia
    2

    La Provincia de Buenos Aires definió un protocolo de intervención ante amenazas y estudiantes armados en escuelas

  3. Jesica Cirio está embarazada: espera su segundo hijo junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino
    3

    Jesica Cirio está embarazada: espera su segundo hijo junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino

  4. Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula en 2019”
    4

    Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”