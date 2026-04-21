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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, martes 21 de abril
Este martes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este martes 21 de abril. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
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