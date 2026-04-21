Jesica Cirio está embarazada: espera a su segundo hijo junto a su nueva pareja, Nicolás Trombino

A dos años y medio del escándalo del yategate que involucró a su exmarido Martín Insaurralde y a un año de confirmar que finalizara su breve matrimonio con Elías Piccirillo, Jesica Cirio atraviesa un momento muy especial de su vida. Está embarazada de su segundo hijo, el primero junto a su nueva pareja Nicolás Trombino.

En la emisión del lunes 20 de abril de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció en su enigmático que una famosa estaba embarazada. Tras dar algunas pistas, y luego varios minutos de debate, finalmente reveló el misterio. “Quien está embarazada nuevamente de tres meses y medio es Jesica Cirio”, anunció el conductor y comentó que está de tres meses y medio. La modelo es madre de Chloe, de ocho años, fruto de su relación con Insaurralde.

Jesica Cirio está nuevamente en la dulce espera Instagram: @jesicacirio

“Tuve que esperar hasta hoy porque todavía no se lo había contado a su hija. Hoy a la tarde la fue a buscar a danza y le contó a la salida que estaba embarazada nuevamente. Su hija le venía pidiendo un hermanito desde hacía mucho tiempo porque es hija única de la madre”, remarcó De Brito. De parte de su padre, Chole tiene tres hermanos mayores: Martín Jr., Rodrigo y Bautista. Los dos primeros fueron fruto de la relación de Insurralde con Liana Toledo y el tercero con Carolina Álvarez.

“Obviamente, está con un bajo perfil después de lo de Piccirillo e Insaurralde”, advirtió el conductor. En cuanto a Nicolás Trombino, la nueva pareja de Cirio, comentó que es empresario, tiene supermercados mayoristas y que “no tiene deudas de expensas”.

Según reveló Laura Ubfal en Infama (América TV) tiempo atrás, Trombino es un empresario argentino de 35 años, padre de un hijo adolescente. “Ella está muy enamorada. “Él es de muy buena posición económica”, advirtió. Los empezaron a vincular sentimentalmente en agosto de 2025. Según trascendió, los presentaron amigos en común. A diferencia de las anteriores parejas de la modelo, Trombino mantiene un perfil bajo y buscaron que su relación se estableciera de la misma manera.

Quién es Nicolás Trombino, el novio de Jesica Cirio

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