LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 28 de enero

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

28-01-2026 10:00 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

28-01-2026 09:30 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

28-01-2026 09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 28 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios
    1

    “No más planes sociales”: un intendente que mandó a sus vecinos a emprender logró un aluvión de apertura de negocios

  2. La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián
    2

    La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián

  3. River anunció la ampliación y techado del estadio Monumental: los detalles de la nueva obra
    3

    River anunció la ampliación y techado del Monumental: superará los 100 mil espectadores

  4. Wanda Nara abrió las puertas de su nueva mansión: así es la fortaleza que despertó el enojo de Icardi
    4

    Wanda Nara abrió las puertas de su nueva mansión: así es la fortaleza que despertó el enojo de Mauro Icardi