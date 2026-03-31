“Sentía un pálpito”: un misionero ganó $86 millones con la lotería y usará el dinero para hacerle un regalo a la abuela

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Misiones informó que hubo un ganador que se llevó $86.143.967. Este confesó que “sentía un pálpito” y que “el azar hizo lo suyo”.

Ocurrió en en el Sorteo Matutino de la Quiniela Poceada Misionera n° 4791 del pasado 19 de marzo. Se trata de un comerciante de Posadas que es un habitual apostador de la Quiniela Poceada Misionera. Generalmente elegía jugadas ligadas a las fechas especiales y a edades de miembros de su familia, pero ese día decidió por otros números.

El pasado 19 de marzo un apostador ganó más de $80.000.00 en el Sorteo Matutino de la Quiniela Poceada Misionera n° 4791 IPLyC

Es a partir de este cambio que llegó a llevarse el premio mayor en uno de los juegos de azar más importantes de Misiones. Los números de la suerte que le otorgaron el premio a este apostor fueron los siguientes: 26 - 32 - 56- 72 - 83 - 89 - 99. Lo jugó en la agencia 213, que se encuentra en Posadas.

“Arrancó la semana y sentía un pálpito, que algo iba a ganar, un premio muy grande. Entonces, el martes jugué y no saqué; seguí el miércoles y hasta el jueves. No podía creer, fue una felicidad inmediata. Ese pálpito se cumplió, justo en el cumpleaños de mi abuela”, contó con emoción. La suerte lo sorprendió en el asueto por San José, patrono de Posadas.

Los números de la suerte con los que el anador obtuvo más de $80.000.000 en el sorteo de la Quiniela Poceada Misionera IPLyC

Y agregó: “Hace muchos años que vengo jugando a la Quiniela, a la Poceada y a otros juegos, como el Quini 6. Es la primera vez que gano un premio así, antes únicamente sacaba algo con aciertos a las tres cifras en la Quiniela. Ahora que veo esto, que gané, me incentiva a seguir con la Poceada”.

Por otro lado, contó qué hará con la suma millonaria que ganó. “Lo primero que voy a hacer es comprarle un regalo a la abuela, porque gracias a ella y a su cumpleaños gané” detalló. A su vez, aseguró que destinará parte del premio en “un viaje con mi familia, a disfrutar, a agradecer y a compartir con ellos”. También tiene planes de usar el dinero para invertirlo en su negocio.

En el sorteo de ese día, el segundo premio quedó vacante. En tanto, en el tercero hubo dos ganadores y en el cuarto, 51.

Cuáles fueron los números de la suerte para ganar $4139 millones en el último sorteo del Quini 6

El domingo 29 de marzo hubo un nuevo sorteo del Quini 6, que contaba con un pozo de $4139 millones. En ese contexto, hubo dos ganadores en la modalidad La Revancha y Siempre Sale. Se trató de un ganador de la localidad de Gobernador Crespo, Santa Fe, quien se llevó $3760 millones, por la modalidad La Revancha. Por otro lado, un habitante de Monte Buey, Córdoba, se llevó $378 millones por la modalidad Siempre Sale.

Sala de sorteos del Quini 6

Los números ganadores, en cada modalidad del juego de azar, fueron:

Tradicional Primer Sorteo: 01 - 09 - 15 - 18 - 19 -38

La Segunda: 00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29

Revancha: 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42

Siempre Sale: 01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45