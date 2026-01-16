LA NACION
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 16 de enero

Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 16 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
