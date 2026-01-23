Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 23 de enero

23-01-2026 10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela

00: Águila

01: Víbora

02: Cachorros

03: Tordo

04: Gusano

05: El gato

06: El perro

07: El zorro

08: Lagarto

09: Anguila

10: Burro

11: Cebra

12: El mono

13: La plaga

14: Peludo

15: Gacela

16: Ciempiés

17: La lechuza

18: Garrapatas

19: Los peces

20: La mariposa

21: La gallina

22: Los patitos

23: Perdiz

24: El caballo

25: El pavo

26: El canguro

27: Medusa

28: Vizcacha

29: El cangrejo

30: Liebre

31: Cascarudos

32: La mosca

33: Cordero

34: Ñandú

35: El pichón

36: Ballena

37: Pirañas

38: Cabra

39: El toro

40: Los cisnes

41: Avispas

42: Pavo real

43: El sapo

44: Oso hormiguero

45: Toro

46: La manada

47: Cigüeña

48: Loro

49: Camello

50: Foca

51: Hormigas

52: Delfín

53: Golondrina

54: Vaca

55: Canario

56: Mosquitos

57: Pulpo

58: Buitre

59: Caracol

60: Hornero

61: Tortuga

62: Garza

63: Lobo

64: Cocodrilo

65: Tigre

66: Lombrices

67: Tiburón

68: La esponja

69: Camaleón

70: Flamenco

71: Cerdos

72: Hipopótamo

73: Cucaracha

74: Arañas

75: Pingüino

76: Escorpión

77: Conejo

78: Las pulgas

79: Cuervo

80: El oso

81: Zorrino

82: Los gallos

83: Ardilla

84: Abejas

85: Bichitos

86: Cardinal

87: Piojos

88: León

89: Ratas

90: Vampiro

91: Colibrí

92: Avestruz

93: Palomas

94: La rana

95: Carancho

96: Elefante

97: El grillo

98: Pelícano

99: Jirafa

23-01-2026 09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

23-01-2026 09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 23 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: