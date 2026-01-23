1
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 23 de enero
Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
23-01-2026 10:00 | Qué números representan los sueños con animales para la quiniela
- 00: Águila
- 01: Víbora
- 02: Cachorros
- 03: Tordo
- 04: Gusano
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El zorro
- 08: Lagarto
- 09: Anguila
- 10: Burro
- 11: Cebra
- 12: El mono
- 13: La plaga
- 14: Peludo
- 15: Gacela
- 16: Ciempiés
- 17: La lechuza
- 18: Garrapatas
- 19: Los peces
- 20: La mariposa
- 21: La gallina
- 22: Los patitos
- 23: Perdiz
- 24: El caballo
- 25: El pavo
- 26: El canguro
- 27: Medusa
- 28: Vizcacha
- 29: El cangrejo
- 30: Liebre
- 31: Cascarudos
- 32: La mosca
- 33: Cordero
- 34: Ñandú
- 35: El pichón
- 36: Ballena
- 37: Pirañas
- 38: Cabra
- 39: El toro
- 40: Los cisnes
- 41: Avispas
- 42: Pavo real
- 43: El sapo
- 44: Oso hormiguero
- 45: Toro
- 46: La manada
- 47: Cigüeña
- 48: Loro
- 49: Camello
- 50: Foca
- 51: Hormigas
- 52: Delfín
- 53: Golondrina
- 54: Vaca
- 55: Canario
- 56: Mosquitos
- 57: Pulpo
- 58: Buitre
- 59: Caracol
- 60: Hornero
- 61: Tortuga
- 62: Garza
- 63: Lobo
- 64: Cocodrilo
- 65: Tigre
- 66: Lombrices
- 67: Tiburón
- 68: La esponja
- 69: Camaleón
- 70: Flamenco
- 71: Cerdos
- 72: Hipopótamo
- 73: Cucaracha
- 74: Arañas
- 75: Pingüino
- 76: Escorpión
- 77: Conejo
- 78: Las pulgas
- 79: Cuervo
- 80: El oso
- 81: Zorrino
- 82: Los gallos
- 83: Ardilla
- 84: Abejas
- 85: Bichitos
- 86: Cardinal
- 87: Piojos
- 88: León
- 89: Ratas
- 90: Vampiro
- 91: Colibrí
- 92: Avestruz
- 93: Palomas
- 94: La rana
- 95: Carancho
- 96: Elefante
- 97: El grillo
- 98: Pelícano
- 99: Jirafa
23-01-2026 09:30 | A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
23-01-2026 09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 23 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
