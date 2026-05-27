BANGKOK (AP).— Buzos especializados, entre ellos rescatistas que participaron en 2018 en la dramática operación para salvar a un equipo juvenil de fútbol atrapado en una cueva de Tailandia, encontraron con vida a cinco aldeanos que quedaron atrapados en una cueva inundada en el centro de Laos durante más de una semana, informaron los rescatistas este miércoles. Otros dos siguen desaparecidos.

Todavía las autoridades no informaron cuándo ni cómo los sacarán del lugar. Los lugareños entraron en la cueva en la provincia de Xaisomboun el 19 de mayo, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida y dejaron atrapadas a siete personas, según los equipos de rescate de Laos y Tailandia que participan en la operación.

Bounkham Luanglath, de la organización laosiana Rescue Volunteer for People y quien estuvo trabajando estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate, declaró a AP que cinco personas fueron encontradas con vida, pero otras dos siguen desaparecidas; la búsqueda continuará para localizarlas.

Encontraron con vida a cinco personas atrapadas en una cueva de Laos (Metta Tham Rescue Kalasin via AP) Metta Tham Rescue Kalasin

“Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró”, afirmó Luanglath en un mensaje de voz.

Un video publicado por un grupo de rescate tailandés involucrado en la misión parecía mostrar el momento en que los buzos salieron del agua y descubrieron a los aldeanos atrapados. En las imágenes, los lugareños, cada uno con una linterna frontal, estaban sentados sobre una roca rodeada por agua de la inundación.

Encontraron con vida a cinco personas atrapadas en una cueva de Laos

Otros videos mostraron a rescatistas dentro y fuera de la cueva celebrando, saltando y abrazándose con alegría tras el hallazgo.

Los rescatistas de la vecina Tailandia llegaron al lugar durante el fin de semana. Del operativo participaron buzos de varios países que formaron parte del complicado rescate en 2018 de 12 niños y su entrenador de fútbol, que quedaron atrapados en una cueva en el norte de Tailandia durante más de dos semanas antes de ser puestos a salvo.

La cueva se encuentra en una zona escarpada y remota en el distrito de Longcheng, en la provincia de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientián. Los rescatistas detallaron en redes sociales los desafíos que supuso el terreno montañoso y las fuertes lluvias que obstaculizaron su labor.

Siete personas están atrapadas en una cueva en Laos desde hace cinco días

Videos compartidos en internet por rescatistas tailandeses mostraron que para llegar a la entrada de la cueva hay que realizar una empinada caminata a pie de aproximadamente cuatro kilómetros. La entrada también es empinada y rocosa, y apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pueda trepar para atravesarla.

La organización Bounkham Luanglath apuntó que el lugar era frecuentado por residentes que buscan oro, aunque las autoridades les habían advertido repetidamente que no entraran por motivos de seguridad.