Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 24 de abril
Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 24 de abril. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.