Fuerte castigo al riesgo argentino en la jornada

El riesgo argentino sufrió hoy un marcado y generalizado castigo en un mercado global sensibilizado por la frágil tregua en Medio Oriente y ante datos que confirmaron que la economía local no despega.

Los bonos de la deuda más referenciales cerraron en rojo y los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street se desvalorizaron de forma mayoritaria, con caídas que llegaron, en el caso de Globant, al 9%.

Esto último condicionó al S&P Merval, que cayó un 2,31% (-2,57% medido en dólares al tipo de cambio implícito), negociando $281.000 millones en renta variable, con retrocesos que se ubicaron entre el 4% y casi el 7% entre los bancos: -4% Banco Macro; -4,4% Grupo Financiero Galicia; -5,1% Grupo Supervielle y -6,2% BBVA Argentina, por ejemplo.

El S&P Merval fue todo el día para abajo

“Los bonos en dólares operaron todo el día ofrecidos y terminaron con caídas promedio de 60 centavos, casi en los niveles mínimos de la jornada”, reseñaron desde SBS Group al final de una rueda que terminó con una suba de 17 puntos (3,20%) en la tasa de riesgo país, que quedó a un paso de los 550 puntos, su mayor nivel de los últimos doce días.

Los operadores coincidieron en señalar que, más allá del mal clima global (reflejado en las bajas de los principales índices de la Bolsa de Nueva York y en el aumento del riesgo emergente promedio), pareció percibirse un castigo diferencial al riesgo argentino.

“Los datos de actividad de febrero fueron muy malos, la confianza del consumidor sigue en retroceso y, además, aparecen dudas sobre la fortaleza del ancla fiscal”, explicó un operador que solicitó anonimato, en alusión al saldo registrado en marzo por la denominada deuda flotante del Estado.

BCRA compra USD 194 millones en la rueda de hoy y ya lleva compras por USD 2.299 millones en lo que va de abril. El saldo en el año asciende a USD 6.681 millones pic.twitter.com/85QIq1bZlX — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) April 23, 2026

En este contexto, se observó un dólar más demandado, lo que algunos vincularon al posible cierre de posiciones en pesos para apostar a ganancias en moneda dura (carry trade).

“La rueda ya arrancó con el dólar demandado y estimamos que hubo algo de cierre de carry trade. El spot abrió en $1390 (cerraría luego en $1392) y la curva en pesos volvió a mostrarse pesada, siguiendo la tendencia de los últimos días”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

“Los únicos en alza fueron los bonos dollar-linked, que treparon un 0,9% promedio, apoyados en la firmeza del tipo de cambio. En cambio, el segmento CER operó vendedor y terminó con caídas promedio de entre 0,3% y 0,5% (en el tramo largo), mientras que el segmento de tasa fija se mantuvo estable en el tramo corto, pero cayó 0,4% en el largo”, agregaron desde SBS.

El dato destacado fue que la firmeza del dólar no detuvo la intervención compradora del Banco Central (BCRA), que adquirió US$194 millones en la jornada para sus reservas. En el mes acumula compras por US$2299 millones y, en lo que va del año, por US$6681 millones, ingreso que ayudó a que su tenencia bruta vuelva a ubicarse levemente por encima de los US$46.000 millones (cerró en US$46.167 millones), tras más de un mes por debajo de ese nivel. Esto confirmaría que la estrategia oficial es evitar una mayor apreciación del peso, en momentos en que el Gobierno mantiene “pisada” la devolución de impuestos a los exportadores.