Votá tu canción favorita de Charly García para escuchar por LN 104.9 + Música y ganá un vinilo

Charly García, uno de los músicos más populares e influyentes de la música argentina, fue líder y fundador de grupos como Sui Generis, Serú Girán y La Máquina De Hacer Pájaros; todos ellos, pilares fundamentales en la evolución del rock nacional y semilleros de varios de los músicos más talentosos de su generación. Es por todo esto, sorprendente, que la faceta más prolífica de la carrera del músico sea su etapa solista.

Fue en este período que grabó 15 discos de estudio. Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar fue la trilogía con la que abrió su etapa más personal. Esta serie de álbumes contó con grabaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos, y con la participación de músicos como Fito Páez, Pedro Aznar y los miembros de la banda GIT. En un lapso de tres años, Charly se encargó de renovar su imagen y su sonido, como también el de toda la escena musical y política argentina del momento.

Un equipo de especialistas de Colecciones LA NACION, buscó resumir la esta etapa de Charly García en un vinilo de 10 temas. Algunas de esas canciones serán reproducidas por la nueva emisora de LA NACION, LN 104.9 + Música, que puede ser sintonizada desde el dial 104.9, masmusica.lanacion.com.ar, Youtube o la app del diario. Entre las canciones incluidas en el disco están “Yendo de la cama al living”, “Yo no quiero volverme tan loco”, “Inconsciente Colectivo” y “Nos siguen pegando abajo”.

Algunos ejemplares del vinilo serán sorteados por la radio. Para participar, tenés que elegir tu canción favorita de la colección y dejar tus datos de contacto. Hay tiempo hasta el domingo 27 de abril a las 23:59. Los ganadores serán notificados por correo electrónico y en la radio el martes 29 de abril.

De la sofisticación de Serú Girán a la simpleza Yendo de la Cama al Living hay un cambio sonoro importante, determinado por un factor: la separación de la banda. En 1982, Pedro Aznar abandonó el grupo para sumarse al músico estadounidense Pat Metheny, lo que resultó en la disolución de Serú.

El contexto en que se da la composición y la grabación se corresponde con el sonido del álbum. Charly dejó de estar rodeado de músicos virtuosos, que aportaban e influían en las composiciones, y pasó a ser el centro indiscutido de la obra. El foco de los temas pasó a estar en él, en su piano y en sus letras.

Es así como nace Pubis Angelical/Yendo de la Cama al Living, un disco doble. Su primera mitad es, en realidad, la música para una película del director Raúl de la Torre; la segunda, el espacio en que quedarían grabados temas como el mismo “Yendo de la Cama al Living”, “Yo no Quiero Volverme tan Loco” e “Inconsciente Colectivo”.

El segundo disco de esta trilogía fue el aclamado Clics Modernos, según la revista Rolling Stone, el segundo mejor álbum de la historia del rock argentino. Una obra sin precedentes en el país. En Clics conviven el rock con el tango, bases de ritmo electrónicas con baterías reales y Charly con Aznar. Grabado en Nueva York, producido por Joe Blaney y, más importante, compuesto por un García en estado de gracia; Clics Modernos es una mirada precisa de un país convulsionado y una obra fresca e imperecedera.

Habiendo dejado la vara alta, en 1984, Charly se lanzó a grabar su tercer disco como solista, Piano Bar. En lugar de copiar la fórmula exitosa de su predecesor, decidió convocar nuevos músicos y darles una libertad casi absoluta sobre que tocar en las composiciones que él ya tenía.

La banda estuvo conformada por los miembros del grupo GIT (que ocuparon la batería, una guitarra y el bajo), un joven Fito Páez (en teclado) y Charly (guitarra, voz y piano). Los temas fueron grabados en vivo, con todos los músicos tocando a la vez, y registrados en VHS. Como resultado, el disco más rockero y enérgico de esta trilogía inicial.

La carrera de Charly García continúa al día de hoy. Luego de la salida de estos tres álbumes, se publicaron otros como Buscando un Símbolo de Paz, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, Say no More, La Hija de la Lágrima y, el más reciente, La Lógica del Escorpión.

