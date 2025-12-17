Votá tu canción favorita para escuchar por LN 104.9 + Música y ganá un vinilo

La emisora de LA NACION va a sortear discos de Charly García, Fito Páez y Serú Girán; y pasará los temas más elegidos por la radio

Escuchar Nota

Con el tallo de una flor entre los dientes fue que salió a tocar Charly García en el Teatro Astengo de Rosario, una noche de 1976, mientras presentaba su disco La Máquina de Hacer Pájaros. Del otro lado del escenario, un niño de trece años conocido como Fito Páez, creía haber descubierto “qué era la libertad”. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras Charly interpretaba el tema “Rock and Roll” con ambas patas subidas a su teclado, era que la carrera de ambos terminaría estrechamente entrenlazada con el tiempo.

El primer encuentro entre el rosarino y García se dio años más tarde, tras bambalinas del Teatro Coliseo, en el marco de la presentación del disco “Actuar para vivir” de Baglietto y su trova. Más adelante, Charly reclutó a Fito para que forme parte, junto a los miembros del grupo GIT, de las grabaciones de Piano Bar; un punto de inflexión en la carrera de Páez, quien luego de esa grabación lanzaría su carrera solista con los discos Del 63 y Giros.

Los próximos lanzamientos de Colecciones LA NACION incluirán discos tanto de Charly García y Serú Girán, como también de Fito Páez y otros artistas. Algunas canciones de esos álbumes serán reproducidas por la nueva emisora de LA NACION, LN 104.9 + Música, que puede ser sintonizada desde el dial 104.9, masmusica.lanacion.com.ar, Youtube o la app del diario. En esta ocasión, se tratará de los discos Clics Modernos, Peperina y Giros.

Algunos ejemplares de los vinilos serán sorteados por la radio. Para participar, tenés que elegir tu canción favorita de la selección y dejar tus datos de contacto. Hay tiempo hasta el martes 23 de diciembre a las 23:59. Los ganadores serán notificados por correo electrónico y en la radio el 26 de diciembre a las 12hs.

Peperina (1981) es el cierre de la primera etapa de Serú Girán. En este disco, García, Aznar, Lebón y Moro; aplacan la euforia progresiva de los comienzos de la banda, y se centran en canciones más breves y tranquilas como “Salir de la melancolía” y “Cinema Verité”.

Podrá ser un guiño o casualidad, pero en el tema “Esperando nacer” de Peperina, cuando Fito Páez recién empezaba a darse a conocer al mundo, Lebón dijo “¿Qué esperas ahí al costado del camino? No escuchaste esta canción, todo el mundo te quiere ver”; pregunta a la que Fito pareciera contestar muchos años después, con los versos “Me gusta estar al lado del camino/fumando el humo mientras todo pasa” de su disco Abre.

Luego de la disolución de Serú Girán, Charly emprendió su carrera como solista con Yendo de la cama al living (1982) y Clics modernos (1983). Este último, tan hitero como novedoso, estableció un nuevo hito en su obra; introduciendo a un público masivo las máquinas de ritmo como una alternativa o complemento a las tradicionales baterías analógicas.

Así es el vinilo de la colección Rock de Acá de Clics Modernos

Otro concepto que atraviesa al disco, no tan protagonista como las máquinas rítmicas, pero sí presente en temas como “No soy un extraño”, es el tango. La posta de teñir esa masa indefinida que era el rock en ese momento, con tintes de tango y folclore, la tomaría Fito Páez al año siguiente con su álbum Giros (1984).

Este fue precedido por Piano Bar (disco de Charly donde se encargó de los teclados) y Del 63 (su debut como solista), también lanzados en 1984. Pero fue con Giros, que Fito dió inicio formal a su carrera consagratoria como participe del actual cancionero popular argentino. “11 y 6”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y “Cable a tierra” son algunos de los temas que pueden inscribirse en esta categoría.

Así es el vinilo de la colección Rock de Acá de Clics Modernos

Los vinilos de Colecciones LA NACION son una oportunidad para recorrer algunos de los puntos más altos de la música argentina.

Podés hacer click acá para ver la colección, o bien, hacer click acá para sintonizar LN 104.9 + Música y enterarte de nuevos sorteos de vinilos.