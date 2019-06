10 consejos para vestir con estilo

Las tendencias masculinas que mandan esta temporada: cómo llevarlas, qué va con qué y en qué ocasiones, según los expertos. Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Consejos de expertos asesores y productores de moda revelan cómo vestir con estilo. Crear un look consta de distintas etapas que es igual de importantes cumplirlas para alcanzar el resultado deseado. Tanto las prendas y accesorios, como la forma en que se lleven, tienen efectos distintos en cómo se ve el outfit final. Polo Graña, experto en producción de moda, señala tres pasos a seguir y, Path Sánchez, asesora de imagen profesional, suma tips con mucha onda.

1. Diferenciar las prendas minimal de las estrella.

Prendas minimal y piezas estrella Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Esto quiere decir que lo ideal es aprender a combinar los básicos con otras opciones más trendies o jugadas, que son las que se van a destacar. Lo mejor es resaltar una o dos prendas estrella, como un buzo de estampado camuflado o un pantalón deportivo en colores vibrantes. Los tonos bien llamativos están de moda: "Basta con ver looks de street style y advertir que tienen mucho color y detalles que hacen que el outfit se vea más canchero", agrega Sánchez.

2. Elegir ropa cómoda.

Ropa cómoda Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Cuando se quiere dar el salto a usar algo que generalmente no se usaría, se generan cuestiones sobre cómo va a quedar o si el ítem va con el estilo. Ese cambio se va a ver reflejado de acuerdo a cómo se viste y cómo se quiere vestir. "Si no se siente cómodo y no encuentra armonía, entonces no va a poder reflejar y proyectar esa necesaria cuota de arte que tiene la moda", explica Graña.

3. Definir cómo se van a usar las piezas elegidas.

Cómo se usa Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Graña pone el ejemplo de las riñoneras en las que uno tiene que decidir cómo llevarlas: ¿cómo se usaba hace décadas o en una nueva modalidad? El truco está en identificar de dónde salieron esas ganas de ponerte esa pieza o accesorio que por lo que se ve es, generalmente, de una referencia vista en redes, como Instagram o Pinterest. Hay que buscar inspiración en esa fuente y usarla de la misma manera, adaptándola a tu gusto.

Sobre los ítems que están de moda hoy y los secretos para potenciar su uso, Graña apunta:

4. Tobillo descubierto.

Tobillo descubierto Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Arremangar las botamangas de los pantalones dejando ver algo de tobillos es un tip que no puede faltar, ya que le da un aire más urbano al look. Sin embargo, hay una alternativa para los más clásicos: "Si no gusta esta opción, se puede adquirir pantalones de largo midi para conseguir un efecto más estilizado y a la moda".

5. Lo deportivo más allá de la cancha.

Sporty Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Las zapatillas y los buzos canguro con capucha dejan de ser exclusivamente deportivos para sumarse a las nuevas tendencias, y se combinan con camperas de cuero y tapados de todo tipo.

6. Accesorios protagónicos.

Accesorios en primer plano Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Caps, pashminas, bufandas y riñoneras extralarge definen looks más informales. Para las ocasiones en las que se debe usar traje, también hay muchos elementos para jugar, como las puntas de metal dorado o plateado que se aplican en el cuello de la camisa, el cinturón con una buena hebilla y los gemelos. "Se usan para dar puntos de inflexión, pero no todos al mismo tiempo. Esto depende de lo que se quiera resaltar, y el evento al que se asista", indica Graña.

7. Looks monocromáticos.

Look monocromo Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Para quienes buscan verse más altos y estilizar el cuerpo, está bueno combinar prendas superiores e inferiores en el mismo tono. En este caso, los conjuntos deportivos de buzo y jogging al mejor estilo hip hop son uno de los ejemplos más claros de lo que hoy más se está usando.

8. La mitad de la camisa adentro del pantalón y la otra suelta.

Camisa mitad adentro, mitad afuera del pantalón Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Se puso de moda a partir del año último con la serie Queer Eye. Este truco también estiliza y mucho, ya que genera la sensación de tener las piernas más largas.

9. Elegir los talles correctos o ajustar a la medida.

Talle a medida Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Cuando la ropa no se amolda al cuerpo, por ejemplo, por exceso de tela, la silueta se ve muy desproporcionada. Esto es aún más importante o se acentúa en caso de optar por usar trajes.

10. Jugar con la colorimetría.

Colorimetría para jugar Fuente: LA NACION - Crédito: Ariel Escalante

Establecer en qué parte poner los colores oscuros y en cuáles los más claros es fundamental para conseguir determinados efectos. Los primeros van a achicar la parte del cuerpo en la que se ubiquen y, los claros, la van a agrandar. Si se quiere disimular caderas, se puede optar por jeans oscuros. Si se busca dar amplitud a la espalda, se puede elegir una prenda clara. Para producir la misma sensación en la parte inferior del cuerpo, se puede usar un pantalón camel con una camisa azul oscuro para balancear. Lo bueno es que este tip se puede implementar hasta para un look de oficina.