Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
Bienvenida primavera: looks para recibirla con estilo
Con la estación que trae flores y luz, los armarios se renuevan. Propuestas para lograr una transición perfecta de la mano de Club LA NACION.
- Camisaco oversize, confeccionado en denim 100% algodón ($149.900): Guetaria; 15% de miércoles a sábado.
- Blusa de gasa con foil a tono, escote en V con manga japonesa y tablón ($42.000): ParteMía; 20% en compra online y presencial todos los días.
- Gargantilla de bronce con baño dorado brillante, cadena y dije corazón ($78.000): María Rivolta; 20% en compra online y presencial los jueves y viernes.
- Pantalón denim wide leg tiro alto con pespunte central ($94.900): Toche; 20% para socios BLACK y 15% para Premium todos los días.
- Mocasines náuticos de cuero ($249.500): Donné; 30% para socios BLACK y 25% para Premium todos los días.
- Camisa de manga corta con doble bolsillo delantero con solapa y silueta oversize ($80.000): Luxo; 20% para socios BLACK y 15% para Premium todos los días.
- Remera de jersey de manga corta, con escote redondo y calce relaxed fit ($34.900): Equus; 20% todos los días.
- Bermuda de denim 100% algodón, con lavado matizado y cuatro bolsillos ($92.770): Cenidor; 20% los martes, miércoles y domingos.
- Zapatillas de cuero gamuzado con suela de goma, modelo Speedcat ($159.999) y gorra trucker con visera ($44.999): Puma; 20% en compra online todos los días.
- Campera de jean oversize con bolsillos con tapa en frente y laterales en recortes ($99.889): Wanama Kids; 20% en compra online y presencial y 10% en compra online y presencial acumulable con promociones, todos los días.
- Buzo estampado con flores rosas, en textil rústico de algodón ($79.990) y sandalias estilo franciscana de cuero con suela de goma ($69.800): Pioppa; 20% en compra online y presencial los martes.
- Musculosa con estampa, 100% jersey de algodón ($20.419): Loló para chicos; 15% todos los días.
- Pantalón de rayón y spandex, con cintura con elástico ($69.000): Anavana; 20% en compra online todos los días.
