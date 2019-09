CyberFashion: cuáles son las tendencias de moda primavera/verano 2020

Logomanía, colores fuertes y aires de los 90 en las tendencias

El invierno ha llegado a su fin y las principales marcas de moda están estrenando sus nuevas colecciones Primavera/Verano 2020. A continuación, mostramos las tendencias destacadas de las 27 marcas participantes del CyberFashion, que termina hoy.

Logomanía

Cuando hablamos de moda masculina en esta temporada SS2020, los colores cobran protagonismo. Es por eso que en esta colección las prendas sin estampas o que combinan colores en bloques como en el caso de la remera tribanda de FILA, son un must.

Este tipo de prendas pueden ser acompañadas por a un jean o un pantalón azul, negro o camel con remeras o camperas de colores estridentes como el rojo intenso, el amarillo, azul índigo o blanco.

Los noventa

Lo vintage y la nostalgia de los 90's continúan siendo tendencia durante el 2020. Y es que los logotipos de marcas que supieron transformar sus tipografías son los nuevos reyes de las estampas. Es imposible no reconocer de lejos una caja roja con letras blancas y no pensar en LEVIS, o la "F" partida (conocida como "F-Box") de color rojo y azul y no reconocer una prenda de FILA.

Esta tendencia se vale de esa facilidad para reconocer logos que hemos adquirido para crear con ellos nuevas texturas, combinaciones y resignificar su diseño más allá de la publicidad.

Importante: la mejor forma de usarlo es tener un logo principal, o hacer un total look de una sola marca. Pero hecha la ley, hecha la trampa, así que úsalo como prefieras.

Colores intensos

Por último, en las prendas de esta temporada, los colores pasteles están ausentes para los hombres, predominando por el contrario, colores fuertes, estridentes, intensos y saturados.

La mejor forma de lograr un look equilibrado con esta tendencia es mixearlo con blanco de día y con negro de noche, para poder darles un marco a los colores que elijamos y que puedan lucirse sin competir.

En el caso de la moda femenina en esta temporada primaver/verano 2020, la tendencia sigue siendo parecida a los colores de la moda masculina pero con la incorporación de prendas con color neón. El verde lima y el fucsia contrastan con los colores blancos, negros y metales, pero más que para restar sirven para potenciar.

Estas combinaciones de colores se han convertido en opciones ideales para la noche pero con estampas tropicales que generan impacto en cualquier look. Otra de las tendencias de la temporada SS2020 son el estilo deportivo y el silver, principalmente porque pueden usarse de noche y de día.

