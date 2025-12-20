Content LAB para Club LA NACION
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
Trajes de baño para un verano a puro sol
Empieza la temporada de pileta, playa, río o lago, y Club LA NACION propone disfrutarla con el mejor equipamiento
- 3 minutos de lectura'
- Traje de baño enterizo, con filtro UV +50, con recortes en cintura ($74.367): Carters; 10% extra en compra online todos los días.
- Sandalias con suela de goma, de la línea Sukis Unicornio Candy ($19.794): Simones; 10% todos los días.
- Remera de tricot con lycra, con protección UVA-UVB 50+ ($54.990): Pioppa; 20% en compra online y presencial los martes.
- Short de microfibra con suspensor ($26.599): Loló para chicos; 15% todos los días.
- Cap washed unisex con letras bordadas ($35.889): Wanama Kids; 20% en compra online y presencial y 10% acumulable con promociones en compra online y presencial, todos los días.
- Enteriza con diseño cut out, con breteles cruzados y detalle de tachas en el frente ($122.000): Cipitria; 20% de lunes a miércoles.
- Kimono en hilo de algodón tejido estilo crochet, con terminación de flecos largos ($130.000): Mamy Blue; 15% y 3 cuotas sin interés todos los días.
- Bermuda straight fit de denim rígido, con cinco bolsillos, cierre frontal con cremallera y botón y roturas ($56.999): Laundry; 20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a sábado.
- Gargantilla de metal con baño plateado y cordón de rayón, dije estrella 30-35mm de diámetro ($48.000): María Rivolta; 20% de lunes a jueves.
- Sandalia de cuero vacuno con hebilla metálica niquel en el empeine ($217.350): Donné; 30% para socios BLACK y 25% para Premium todos los días.
- Traje de baño estampado con calce regular, cintura elástica, suspensor y bolsillos laterales ($49.000): O’Neill; 15% en compra online todos los días.
- Camisa de lino con cuello mao, moldería classic fit ($74.900): Equus; 20% todos los días.
- Sandalias modelo Leadcat 2.0, con tira sintética acolchada, logo y base de goma ($49.990): Puma; 20% en compra online todos los días.
- Gorra con visera de nylon, con costuras y hebilla regulatoria ($56.800): Revolver; 15% en compra online y presencial los lunes y jueves.
- Reloj sumergible, deportivo, con malla de caucho ($73.500): Paddle Watch; 20% todos los días.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
LA NACION