Diseño sustentable. Dos cordobesas en la semana de la moda eco en Finlandia

Las hermanas argentinas Paula y Mariángeles Aguirre presentan hoy en la Helsinki Fashion Week, su post colección de prendas -sin género ni talles- elaboradas con piezas recicladas Crédito: Gentileza

Silvina Vitale SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 00:00

Therapy Recycle & Exorcise, la marca de diseño sustentable de las hermanas cordobesas Paula y Mariángeles Aguirre, presenta su "post colección", llamada Syst3m Failur3, en la Semana de la Moda de Helsinki que comienza hoy, viernes 19, y se extiende hasta el lunes 22 de julio. La firma no solo mostrará su propuesta de suprarreciclado con un desfile, sino que también tendrá un showroom durante este encuentro finlandés que se realiza desde 2015 y siempre tuvo como premisa demostrar la innovación y desarrollo sostenible en la moda. Los desfiles, charlas, showrooms y exhibiciones giran alrededor del concepto de la moda ética.

Hoy a las 18.30, Therapy subirá a la pasarela su propuesta de moda a partir de descartes y reutilizados en un estilo urbano al que denominan progressive streetwear que se define en tipologías como vestidos, faldas, pantalones, bermudas, camisas, blazers, chalecos y arneses; algunos de ellos con mangas y piernas que funcionan como accesorios ajustables y desmontables. Las texturas van desde camuflados, provenientes de ropa militar; detalles luminiscentes obtenidos de ropa de trabajo; telas sublimada con pruebas de color Pantone; también denim, gabardina, stretching, algodón y lycra. La paleta es en verde oliva, blanco, negro y azul con acento en verde, naranja y neón. " Hay que aclarar que todo lo que presentamos es vegano, porque la organización no permite ningún material de origen animal", aclara Paula, diseñadora de indumentaria, publicista y también coordinadora del movimiento Fashion Revolution en Argentina.

Y no sólo se trata del respeto por los animales porque además Therapy se baja por completo del círculo de las colecciones por temporada porque las hermanas se apoyan en el concepto de las 4R (reutilizar, reducir, reciclar, reparar) y trabajan lo que llaman "post colecciones". " Generamos colecciones a partir de nuestros propios descartes y de ropa de segunda mano o vintage. Consideramos que la ropa puede tener más de una vida", señala Paula. "No es necesario generar nuevos materiales, el mundo no necesita producir más. Con lo que hay, deberíamos aprender a reciclar y dejar de producir de cero", enfatiza.

Para la confección de las prendas se inclinan por texturas de calidad para extender en el tiempo las posibilidades de uso. "Por lo general, no utilizamos sobras del fast fashion, o si las usamos son para interiores, porque nos preocupamos que las prendas tengan mucha nueva vida", aclara Paula. La propuesta es de ropa sin género con la cualidad de la adaptabilidad a cualquier tipo de cuerpo, no existen los talles, casi todo lleva elástico lo que lo hace más funcional para todas las siluetas. El volumen es otro de los fuertes en su morfología.

Nacida en Berlín hace 7 años, Therapy surge de la inquietud de Mariángeles Aguirre, comunicadora social, por la reutilización de sus prendas, de su preocupación por vestir de manera consciente y plantear una alternativa a la producción masiva de indumentaria. Pocos meses después, se une Paula, que abre una sucursal de la marca en Córdoba, ciudad natal de ambas. "Sentí que el reciclar, customizar, darle una nueva posibilidad a ropa mía o a la ropa que compraba en tiendas de segunda mano, representaba para mí una forma de terapia, una especie de exorcización, una canalización de deseos que ponían a esa prenda de nuevo en un ciclo de uso sin necesidad de tener que comprar otra hecha de cero", explica Mariángeles.

Los detalles marcan la diferencia en la impronta de la firma Crédito: Gentileza

Trabajan en dos ateliers, uno en Berlín donde reside Mariángeles y otro en Córdoba capital a cargo de Paula, pero también venden en tiendas multimarca tanto de Alemania, Argentina (Córdoba y Buenos Aires) y Holanda. "Alemania tiene una historia de guerra, por lo general son más austeros, no tienen una mentalidad de derrochar, son conscientes de la sustentabilidad y del consumo. No son compradores fáciles, no compran por comprar, miran todos los detalles y buscan calidad, diseño y practicidad", explica Paula. "En la Argentina, si bien somos más consumistas y llevamos la tendencia, el consumo consciente está empezando", agrega. "Aunque sea de a pequeños pasos lo celebro. Creo que la gran responsable de esta nueva mentalidad sustentable es la generación Z. Ellos son sustentables innatos, lo traen desde la cuna", sostiene.

Para Therapy, participar del Helsinki Fashion Week representa la posibilidad de sumarse a la primera semana de la moda 100% sostenible y de lanzar su mensaje al mundo. Además, la organización del festival se lleva de cada marca que participa del encuentro un outfit completo que exhibe luego en las semanas de la moda de Londres, París, Milán y Nueva York. Una voz eco que se oye por todo el mundo. ¿Alguien más se une a esta terapia?